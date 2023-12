ZELENSKI OBIŠAO LINIJU FRONTA KOD AVDEJEVKE: Ovde Ukrajina brani svoje i brani sav naš narod, kao na celoj liniji fronta!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski posetio je liniju fronta kod Avdejevke gde se vode žestoke borbe između ukrajinskih i ruskih snaga.

- Avdejevka. Naše pozicije. Naši momci. Ovde Ukrajina brani svoje i brani sav naš narod, kao što to čini na celoj liniji fronta. Region Harkova, Zaporožje, Hersonska oblast - leva obala. Teško je. To je bol, to je gubitak. A to su ljudi koji drže život Ukrajine na sebi.

Ovde se bira život. I mi smo zahvalni svim borcima: svakom vojniku i mornaru, svakom vodniku, svakom oficiru, koji nose ovaj rat na svojim plećima. Zahvaljujem svima vama, ratnici! - poručio je Zelenski na Fejsbuku.

On je rekao da je zajedno sa svojim timom čestitao Božić i Novu godinu ukrajinskim borcima u Avdejevki.

- Svima koji su na nultom terenu, koji čuvaju našu zemlju - bezgranična zahvalnost. Svim rođacima, njihovim porodicama koji pomažu, svima koji rade da momci na frontu imaju sve što im treba. Svima na svetu koji veruju u nas. Mi branimo našu državu. Slava Ukrajini! - naglasio je Zelenski.

Kurir.rs

