GLUMAC DIREKTNO SA NOVOGODIŠNJE ŽURKE U NJUJORKU ZA KURIR: Na Tajms skveru je nezaboravno, ali ne verujem da bih opet išao (VIDEO)

Sa proslave dočeka nove godine iz Njujorka se u jutarnji program Kurir televizije uključio glumac Dejan Jelača.

- Pre nekih sat vremena smo dočekali novu godinu. Ja sam malo pobegao od društva da se uključim za Kurir, pa da se vratim na žurku. Želim ljudima puno ljubavi, sreće, zdravlja i blagostanja, a pre svega svima želim mir. Tu mislim i na unutrašnji mir, ali i na mir u svetu. Da prestane stradanJe nevinih i nedužnih ljudi od Ukraine do bliskog istoka - rekao je Jelača.

foto: Kurir televizija

Kaže da Njujor u vreme novogodišnjih praznika izgleda magično i da je doček na tajms skveru poseban doživljaj!

- Uvek kad govorim ljudima koje je najlepše vreme da posete Njujork kažem im da dođu u vreme nove godine i božićnih praznika jer grad tada zaista izgleda fantastično. Posebno taj deo kod tajms skvera. Ja već 21 godinu živim u Njujorku i jednu novu godinu sam proveo na tajms skveru i to je zaista nezamislivo. To ako ikako sebi možete da priuštite nikako ne treba propustiti. Tu energiju i tu armosferu zaista treba doživeti.

Iako mu je doček na tajms skveru bio dugogodišnji san nije siguran da bi tamo ponovo dočekao novu godinu:

05:21 GLUMAC DIREKTNO SA NOVOGODIŠNJE ŽURKE U NJUJORKU ZA KURIR: Na tajms skveru je nezaboravno, ali ne verujem da bih opet išao

- E sad ako me pitate da li bih ponovo išao razmislio bih. Ipak mnogo ljudi ima, stoji se sve vreme i jako je teško otići do toaleta. Ali gde god da se nađete za novu godinu u Americi upali se prenos sa tajm skvera i to se gleda na televiziji, tado da ne neki način svi ispraćaju godinu na tajms skveru.

Kurir.rs

