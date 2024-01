NAJNOVIJI DETALJI DRAME U SLOVENIJI: Spasilačke ekipe ušle u jamu, EVO kada bi trebalo da stignu do ZAROBLJENIH

Ekipa spasilaca ušla je u Križnu jamu jutros nakon što je nivo drastično opao, a očekuje se da do petoro zarobljenih stignu danas oko 16, 17 sati, kaže ekskluzivno za Telegraf Valter Zakrajšek, vođa pećinske službe spasavanja.

"Očekujemo da naš tim stigne do tročlane porodice i dvoje vodiča do 16, 17 sati. Kada stignu do njih, trebaće im još oko sat vremena da ih pripreme za transport i onda još oko dva sata da ih izvedu iz pećine", objašnjava sagovornik.

Kako dodaje vođa pećinske službe spasavanja, kada ih pripreme za transport, dvojica ronilaca će ići napred da ih obaveste kako bi se zvanično pripremili za doček.

foto: Foto: Jamarska reševalna služba

"Nakon toga ćemo njih petoro izolovati i medicinski pregledati, biće urađen i psihopregled", ističe on.

Sagovornik napominje da je petoro ljudi, koji su od subote popodne zarobljeni u Križnoj jami, u dobrom stanju.

"Prema informacijama od sinoć, oni su na toplom, imaju vodu i hranu", napominje on.

Među zarobljenima je tročlana porodica - majka, ćerka i očuh, i dvojica vodiča.

Kada spasioci dođu do zarobljenih, prvo će proveriti u kakvom su stanju, a onda će ih pripremiti za izlazak - obući će im ronilačka odela kako se ne bi pokvasili i prehladili.

Zakrajišek na kraju napominje da je nivo vode odlično opao preko noći, što je dodatno olakšalo akciju.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: A.N.)