"TRAMP PRVI ISPORUČIO RAKETE UKRAJINI!" Iznenađujuće tvrdnje analitičara: Glavni američki saveznik na istoku sarađuje SA RUSIMA!

Američka vlada vratila je pobunjenike Huti iz Jemena na listu terorističkih grupa, zbog njihovih napada na brodove u Crvenom moru. Odluka stupa na snagu za 30 dana.

Na ovu temu, ali i povodom globalnih geopolitčkih zbivanja u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Marko Matić, politički analitičar i Vladimir Kljajić, politikolog.

foto: Kurir televizija

- Noćas je došlo do odgovora Pakistana. Iran je pre nekolio noći izvršio napad na Pakistan. Koliko sam razumeo poginule su dve žene i četvoro dece na teritoriji Irana tako da sad se očekuje da će Iran da preduzme neke nove akcije jer sumnjam da će ostati bez odgovora. Ipak ne očekujem da će doći do eksalacije već do neke ping pong raketne razmene - rekao je Matić i dodao:

- Ako gledamo geopolitički Iran je neka vrsta proksija. Ima on i samostalnu poziciju, ali vojno dosta zavisi od Rusije. Sa druge strane Pakistan je proksi Kine i u tom smislu ne verujem da će njihovi mentori da im dozvole da sukobi eksaliraju utoliko pre što je Pakistan nuklearna sila i dosta je vojno jači od Irana. Zato je akcija Irana iznenađuje. Čudi me da su se tako zaleteli. Oni su gađali i Irak, ali Irak je jedna raspadnuta država koja ne može ozbiljnije da odgovori Iranu, dok je Pakistan nešto drugo.

foto: Shutterstock

Ocenio je da su međunarodni odnosi veoma složeni i da nema jasno polarizovanog sveta kao u doba hladnog rata između SAD i SSSR.

- Svaka država gleda svoje interese i nemate jasno podeljene blokove. Vi imate recimo Saudijsku Arabiju koja je najveći saveznik Amerike na bliskom istoku, ali ipak kada je reč o nafti sarađuje sa Rusijom. Kina koja je s jedne strane naklonjena Rusiji, ipak po određenim pitanjima sarađuje sa SAD. Jasne polarizacije nema.

Kljajić je ocenio da se će SAD ostati uzdržane po pitanju sukoba Irana i Pakistana:

foto: Kurir televizija

- Mislim da se SAD neše mešati u sukob budući da je Pakistan bio njihov partner posebno u operacijama u Avganistnanu. Oni su tada videli da Pakistan ima duplu politiku. Pakistan vodi vojni diktator. Onu su pravili tu atmosferu militantnog društva.

Istakao je da sukob Pakistana i Irana treba posmatrati u svetlu vojnih operacija Izraela u Gazi:

- To sve treba povezati sa vojnom operacijom koju Izrael sprovodi u Gazi, odnosno sa tim da u ovom trenutku Iran otvara sebi nešto što nije želeo, a to je front kod kuće. Do sada je opravdavao finansiranje terorističkih organizacija u komšiluku sa opravdanjem da je ta opcija bolja nego da dođe do rata u samom Iranu. Sada se dešava nešto suprotno, jer se uvoze ti problemi i terorizam dolazi na naplatu.

Izrazio je uverenje da Kina može da odigra ključnu ulogu jer je ona partner sa obe države.

foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Matić je ocenio da su izjave Donalda Trampa da bi relativno lako rešio sukob u Ukrajini jer ima dobre odnose kako sa Putinom tako i sa Zelenskim, nerealne.

- Kad bi to bilo tako, bilo bi jednostavno, ali jednostavna rešenja su uvek najnerealnija. Tramp može imati dobre lične odnose sa Putinom, ali on SAD imaju definisanu spoljnu politiku od koje on ne može previše da odstupa. Nije mogao ni kad je bio na vlasti. Podsećam da je on prvi u vreme svog mandata isporučio raketni sistem Džavelin Ukrajini.

