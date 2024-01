"U AMERICI SPROVODE SMRTNU KAZNU KAO NACISTI U LOGORIMA" Nov način pogubljenja u SAD zgrozio stanovništvo, A NAZIVAJU GA HUMANIM?!

Kenet Judžin Smit pogubljen je u Alabami zbog teškog ubistva koje je počinio 1988. godine. Smrtna kazna izvrešena je po prvi put, novom metodom, gasom azota.

Vlasti Alabami ovu metodu pogubljenja su okarakterisali kao inovativnu i humanu, iako su svedoci koji su prisustvovali izvršenju opisali scene užasa kojima su prisustvovali.

Ovim povodom se oglasila i kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava i izrazila zabrinutost zbog neproverene metode koja bi po međunarodnom pravu mogla da predstavlja „torturu“. EU je istakla da je ovo prvi put da je u SAD korišćen metod prisiljavanja zatvorenika da udiše čisti azot, čime mu je uskraćen kiseonik potreban za održavanje telesnih funkcija, što je dovelo do azotne hipoksije, i ukazuje na to da vodeći stručnjaci smatraju da je reč o posebno surovom i neobičnom vidu kažnjavanja.

foto: Kurir televizija

Na temu smrtne kazne govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Goran Petronijević, advokat i prof. dr Zoran Milosavljević,Institut za političke studije.

Petronijević je konstatovao da bi pre pitanja o načinu sprovođenja smrtne kazne, trebalo odgovoriti na pitanje: da li smrtna kazna ili ne.

- Prvi aspekt svega toga tj. prethodno pitanje je pitanje same smrtne kazne u smislu da ili ne. To je nešto sa čim je suočeno i naše društvo i ovaj prostor, dakle, govorimo o Evropi, i o ruskim prostorima, gde je smrtna kazna, inače, ukinuta. Mi smo bili jedna od poslednjih zemalja, možda, koja je ukinula smrtnu kaznu. I to je pitanje kojim se stručna javnost, pa i laička javnost, bavi dugo godina. Bave se njime i pravnici i filozofi i obična javnost i kriminolozi, sociolozi, psiholozi, psihijatri i tako dalje.Prema tome, ja, lično bih, pre svega bio za to, da se to kao prethodno pitanje reši, a potom tek eventualno način izvršenja smrtne kazne - rekao je Petronijević i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ovo što možemo da vidimo sad, pošto u Srednjoj Američkoj državi postoji smrtna kazna, naravno, a oni su jako različiti, to je da je njihovo zakonodavstvo razuđeno od države do države. Tamo imate države gde je moguće čak i izvršiti smrtnu kaznu nad maloletnikom, što je isto prosto neverovatno za naše pojmove i za naše uslove. Međutim, ima jedna stvar koja je jako, jako loša. Ovo što se sada događa kao uvođenje novog načina izvršenja smrtne kazne, koliko sam razumeo, kroz ovu hemijsku metodu, a to je hemijska metoda, dakle, to je trovanje gasom, to je ništa drugo nego ono što se događalo sredinom prošlog veka u nemačkim koncentracionim logorima.

foto: Kurir televizija

Milosavljević se saglasio da se ovaj način pogubljenja ne može nazvati humanim i podsetio na neke od metoda smrtne kazne kroz istoriju:

- Ako pogledamo od srednjovekovnih metoda, giljotine, pa nadalje, imamo više tih načina izvršenja smrtne kazne. Streljački vod na primer. Ne znam sa čim mogu da uporedim ta pogubljenja azotom. Možda delovanje plinom. Plinske komort takođe su korišćene za pogubljenja. Dakle, nema tu humanosti. Ne možete vi to zakonski da opravdate. Vidimo da, kada je pogubljenje izvršeno, i te kako su se mnogi oglasili po tom pitanju.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:47 VULINU ZBOG SLUČAJA IZ INĐIJE ŽAO ŠTO JE UKINUTA SMRTNA KAZNA: Ti mali anđeli su oštećeni za ceo život (KURIR TELEVIZIJA)