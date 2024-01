"U SIRIJI DOŠLO DO RUSKO-AMERIČKOG SUKOBA?!" Prof. Koprivica: Siguran sam da su i ranije imali gubitke, ali je to GURANO POD TEPIH

Odgovornost za napade na granici Jordana i Sirije u kojem su ubijena tri, a ranjena 34 američka vojnika, preuzeo je Islamski otpor u Iraku, militantna frakcija koja podržava Iran.

Američki predsednik Džozef Bajden kaže da će odgovarati svi koji su krivi za napad optuživši "radikalne militantne grupe koje podržavaju Iran". Reagovao je i bivši američki lider Donald Tramp. On tvrdi da se upravo zbog aktuelnog šefa Bele kuće, Džoa Bajdena, svet nalazi na ivici Trećeg svetskog rata.

- Postoje sukobi u svetu koji mogu da već napetu sutuaciju pretvore u rat većeg obima. Ipak postoji komunikacija između dve velike sile, pa neće biti nuklearnog sukoba. Kada se radi o kampanji i kada Tramp iznosi da bi doveo do toga da se stvari u svetu smire to ne zvuči realno. To što on govori je u cilju optuživanja Bajdena kao krivca. Suština je predizborna kampanja koja je postala ozbiljna - rekao je Đukić.

Koprivica je podsetio da su američke trupe na teritoriji Jordana i Sirije bile još pre dolaska Trampa na mesto predsednika SAD:

- Da se vratimo koju godinu unazad. Američke trupe tamo su došle pre Trampovog dolaska na vlast. Tramp je imao neke ideje kako da se povuku američke trupe iz Sirije, ali to se nije desilo, jer očigledno nije realno. Svojevremeno Tramp je naređivao neke udara iz vazduha i sa mora po sirijskim snagama.

Istakao je da amerikanci na teritoriji Sirije bez dozvole Damaska, te da zbog toga jesu okupatorske snage.

- Ono što je ovde važno jeste da Amerikanci tvrde da se to desilo na teritoriji Jordan. S druge strane, međutim , tvrdi se da se to desilo na teritoriji Sirije. Američke trupe se tamo nalaze već godinama bez dozvole vlade iz Damaska. Oni su formalno uzevši okupatori. To što oni tvrde da su tamo zbog obuzdavanja Irana, to prosto nije njihova stvar - rekao je Koprivica i dodao:

- Što se tiče Trampovih izjava to je malo već i komično. On bilo kakav incident koji se dogodi u svetu dovodi u kontekst trećeg svetskog rata. Ono što je sigurno jeste da postoje ozbiljne napetosti ne samo između Rusije i Amerike već je tu i Iran. Zašto je neko odlučio da ovu vest o pogibiji američkih vojnika plasira u javnost to je posebna priča. Ja sam prilično siguran da su Amerikanci na području Sirije i ranije imali gubitaka. Postoje priče i to iz veoma verodostojnih izvora da je dolazilo i do ruskog i američkog sukoba na području Sirije, ali je sve to ostalo ispod tepiha.

