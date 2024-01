OTAC KIDNAPOVANOG IZRAELSKOG VOJNIKA EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Video sam ga na snimku bez cipela i naočara, od tad ne znam ništa!

Rat Izraela protiv Hamasa mogao bi da traje celu generaciju, a oslobađanje talaca koje drži ta palestinska militantna grupa mora da ostane glavni prioritet, izjavio je Beni Ganc, izraelski ministar u ratnom kabinetu.

Izraelci su protestovali u Tel Avivu i Jerusalimu u subotu pozivajući na hitno oslobađanje talaca. Jedan od talaca je Tamir Nimrodi, izraelski vojnik, a njegov otac Alon Nimrodi, u ekskluzivnom intervjuu za Kurir kaže da je poslednji put sina video na snimku koji je objavio Hamas.

foto: Kurir televizija

Prenosimo šta je još rekao u razgovoru sa novinarom Kurira Sašom Dobrijevićem. Kako se to dogodilo? Koliko je vojnika tada kidnapovano i kako ste se osećali kada ste čuli te vesti?

- Zaista ne znamo koliko je tačno vojnika kidnapovano jer to nije zvanično objavljeno. Tamir, moj sin je kidnapovan sedmog oktobra i to ujutru u 7 i 15. On i njegova dva prijatelja su tri prva taoca iz Gaze.

Da li imate bilo kakvu informaciju o svom sinu?

foto: Kurir televizija

- Samo znamo da u to vreme kad je kidnapovan, Hamas je objavio video gde se mogao videti da je živ i da stoji na svojim nogama, u dobrom stanju kada ga prevode preko granice, ali bez naočara i cipela. Od tada više ne znamo ništa.

Da li vas oni sada ucenjuju, ili traže nešto od vaše Vlade kako bi ih pustili kući?

- Koliko znamo Hamas je tražio ispunjenje nekoliko uslova, ali mi kao porodica ne znamo tačno šta je traženo za puštanje vojnika na slobodu, ali da imaju zahteve.

Da li je ovo bila jedina grupa vojnika koja je kidnapovana u to vreme?

foto: Kurir televizija

- Ne, bilo je zapravo skoro 240 osoba koje su kidnapovane, muškarci žene deca, bebe i stariji ljudi. Svi su oni kidnapovani istog dana. Uglavnom su žene i deca pušteni na slobodu, a ostali su kao taoci muškarci. Još uvek su ostali zarobljeni jedna žena i jedno dete.

Da li ste u stalnom kontaktu sa vašom Vladom kako biste saznali dodatne informacije? Da li Vam govore šta se dešava, kako ta komunikacija funcioniše između vas i Vaše Vlade?

- Mi jesmo na neki način u kontaktu sa Vladom, ali ne dobijamo puno informacija. Oni nam ne govore sve detalje tih pregovora. Ono što znamo je uglavnom preko televizije i radija. Oni nas ne upliću i te pregovore oko oslobođenja talaca.

foto: Kurir televizija

Ima li neke naznake da će uskoro pustiti Vašeg sina na slobodu?

Ja sam veoma optimističan u vezi sa tim. Verujem da će i njega i ostale taoce pustiti, ali zaista ne znam kada. Verujem da će se svi vratiti kućama, ali svakako do tada - to moraju da budu udarne vesti, na svim naslovnim stranama i to celog sveta. Mora stalno da se govori da je 146 kidnapovanih ljudi još uvek u Gazi uključujući i starije ljude ženu i bebu.

