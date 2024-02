Partija pravde i razvoja turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana osnovala je svoj ogranak u Nemačkoj i mogla bi da nastupi na izborima za Evropski parlament 9. juna.

Britanski Dejli telegraf objavio je da je Demokratski savez za raznolikost i buđenje zvanično osnovan 7. januara. Dojče vele navodi da političari više partija u Nemačkoj izražavaju nezadovoljstvo zbog toga.

O ovoj temi govorio je prof. dr Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka, u gostovanju u emisiji Puls Srbije.

- Rad te stranke odnosi se na one ljude koji su sa stranim korenima. To kada se kaže iz ugla Erdogana, prvenstveno se misli naravno na prirodu njegovog političkog delovanja u duhu te tursko-islamističke partije AKP. Mislim da je poprilično dobro taj tim eksperata oko njega procenio trenutak u zapadnoj Evropi s obzirom na taj društveni kontekst turbulentnosti u kojem se nalazi konkretno Nemačka. Samo ću kratko napomenuti da ovi štrajkovi, zatim povećan pad bruto nacionalnog dohotka, povećan stepen inflacije, stopa nezaposlenosti, dakle nalazimo se u sferi socijalno-političkih problema gde je Erdogan prosto video prostor - rekao je Petričković i dodao:

07:44 ERDOGANOVA STRANKA U NEMAČKOJ MOŽE POSTATI EKSTREMISTIČKI ORIJENTISANA?! Petričković tvrdi: Ovoga se Nemci najviše plaše

- Stranka je pragmatičnog karaktera, koja se oslanja na religiozne oslonce, na tu kulturološku isključenost vezanu za religiju i islam na zapadu i eventualne konflikte. On je već uznemirio nemačku javnost i reagovali su mnogi zbog toga što je smatraju potencijalno ekstremno radikalnom, upravo zbog te konotacije islama, zbog posvećenosti veri. A onda počinje i nešto što se zove jačanje toga se Nemci plaše, a to je umnožavanje tih desničarskih radikalnih struja. I to je nešto što s ovom partijom komplikuje pojavu procesa trenutno u Nemačkoj.

