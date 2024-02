NA IVICI INCIDENTA U PROGRAMU UŽIVO! Analitičar: Vi ste folirant, RECITE DA STE ZA PUTINA! Profesor: Radite za zapadne agente

Evropa je u plamenu! Farmeri iz Italije, Španije i drugih evropskih zemalja organizovali su juče u Briselu velike proteste zbog uvođenja „zelenih“ propisa, sve skuplje regulative i jeftinog uvoza koji je pogodio poljoprivrednike širom Evrope, uoči samita EU.

Brisel je juče bio blokiran, a demonstranti su jajima i kamenicama gađali zgradu Evropskog parlamenta i podmetnuli nekoliko požara. Talas demonstracija proširio se Evropom, a u nekoliko gradova došlo je i do sukoba farmera sa policijom.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment i Srba Filipović, politički analitičar.

foto: Kurir televizija

- Meni se čini da je ovo pokazatelj krize države blagostanja. Znamo da su sve te zemlje imale dobru socijalnu politiku i da su pomagale nezaposlenima i svima kojima je pomoć potrebna. Svi ovo parametri govore da dobar deo ovih zemalja ulazi u recesiju. Šta to znači? Kada se politika stavi iznad ekonomije, kada se uvode sankcije drugim zemljama, to ne može da se završi dobro već se vraća kao bumerang toj zemlji koja te sankcije uvodi. Da li su te sankcije opravdane to nije ekonomsko pitanje - rekao je Rabrenović i dodao:

- Sve ovo što vidimo, ovi protesti, ukazuje da je zlatno doba EU je prošlo. Čak i mi koji nismo u Evropskoj Uniji pokazujemo neke bolje parametre od zemalja članica. Problem je što je Evropska unija propustila priliku da donese evropski ustav i na taj način postane državna tvorevina koja može da odbaci intervencije ma sa koje strane dolaze. Partnerstvo Rusije i Nemačke je sada pokidano. Treba ga ponovo obnoviti. Ne treba to raditi sa nekim naročitim entuzijazmom, ali umestoi da je Nemačka lokomotiva Evrope kao što je bila ona finansira neke besmislene ratove i preterano forsira tu zelenu agendu koja uvodi zemlju u pad produktivnosti.

foto: Kurir televizija

Filipović je ocenio da bez obzira na tekuće krize evropska ekonomija neće propasti.

- Prvo treba da kažemo da je u politici sve moguće. Manje države imaju manje mogućnosti za geostrateška pomeranja. One već kao što su Nemačka, Franciska i Velika Britanija, pa i Španija imaju svoje geopolitičke kurseve potpuno okrenu. Ipak treba reći da ozbiljne države ne menjaju kurs od danas do sutra. Ne menjaju ekonomske strategije od danas do sutra. Nije realno očekivati da če Evropa da se raspadne zbog ovog ozbiljnog protesta poljoprivrednika - rekao je Filipović i dodao:

Rat između Rusije i Ukrajine svakako utiče na Evropu, ali ne u toj meri da to može ozbiljnije uticati ne Evropu. Svakako se neće raspasti nemačka ekonomija npr, zbog rata u Ukrajini. Moguće je da je ovo što se dešava posledica rada, možda i ruskih obaveštajnih službi. Podrivaju Evropu na taj način jer nisu u stanju to da urade vojno.

Nakon analize prof Rabrenovića koja se ticala bušenja severnog toka 1 i 2, kada je ocenio da to nije bilo u interesu Evrope, posebno Nemačke, Filipović je burno reagovao:

- Znate šta je meni krivo, meni je krivo ako mogu samo da se nadovežem na sve ovo, što deo ljudi ovde koji očigledno navija za jednu stranu ne kaže: na toj smo strani! Dakle ajde da se ne foliramo, da skinemo rukavice, ja sam se bavio aktivnom politikom i dalje smatram da se njom bavim i da nešto o tome skromno znam, ali nisam pristalica foliranja u politici. Dakle kažite ljudima otvoreno šta mislite - poručio je Flipović:

Rabrenović je upitao:

- Šta vam je konkretno zasmetalo u mojoj izjavi?

Sagovornici su potom ušli u oštru raspravu

Filipović: Nemojte da se foliramo profesore, niste na predavanju, niste na katedri, dakle ovde nema razloga biti u rukavicama.

Rabrenović: Niste ni vi moj đak, nije to tema.

Filipović: Nisam, hvala Bogu!

foto: Kurir televizija

Rabrenović: Recite slobodno šta je vama konkretno zasmetalo.

Filipović: A što vas boli kad se pomene to foliranje u politici u rukavicama?

Rabrenović: Zato što je to ružan rečnik i nije na na nivou ove emisije.

Filipović: Hoćete da mi budemo na respiratorima, zahvaljujući osmehu ljudi kojima je smešno i raduju se zato što se u Evropi dešava nešto što nije dobro.

Rabrenović: Ja samo objektivno analiziram pojave. Nemate snage da priznate da su saveznici Nemačke izbušili dva gasovoda.

foto: Kurir televizija

Filipović: Imate tu kremaljsku agendu koju morate da iznesete. Ta proruska agenda koju imate morate da JE plasirate svaki dan u medijima. Super, ali to na nekom drugom mestu, pored mene to neće proći.

Rabrenović: Loše radite za te zapadne agente.

Filipović: Za to možete dobiti tužbu! Za ovo što ste sada reklo možete dobiti tužbu. Vi skinite rukavice pa kažete da navijate za Vladimira Putina

Nakon što se atmosfera na kratko primirila, Filipović je ponovo oštro odreagovao na konstataciju Rabrenovića da kako je rekao amaterskim gledištima sagovornika može samo da se nasmeje.

foto: Kurir televizija

Filipović: Ovo je sramota kako vi govorite. Vi ste običan folirant.

Rabrenović: Samo malo..

Filipović: Nema malo, neću vam dozvoliti da pisnete do kraja emisije.

Rabrenović: Vi ste proglasili više stotina građana EU proglasili da su agenti nekog stranog uticaja.

Filipović: Nemojte da vređate, vi trujete javnost.

Rabrenović: Samo polako, sve je u redu.

Filipović: Vi ste kao fini i ne nervirate se, nećete do kraja emisije reč jednu da izgovorit.

Nakon stišavanja oštre rasprave voditeljka Snežana Petrović najavila je naredni segment jutarnjeg programa.

