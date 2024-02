DETALJNA ANALIZA PREDSEDNIČKIH IZBORA U AMERICI: Republikanci na iglama zbog Teksasa, BAJDEN U PREDNOSTI zbog ekonomskog momenta

Donald Tramp, bivši američki predsednik, favorit za republikansku predsedničku nominaciju izjavio je da bi ohrabrio Rusiju da "uradi šta god joj padne na pamet" bilo kojoj zemlji članici NATO koja se ne drži smernica Alijanse o ulaganju u odbranu.

Iz Bele kuće je saopšteno da su ove Trampove izjave "užasavajuće i uvrnute", uz podsećanje na napore koje aktuelni američki predsednik Džo Bajden čini na jačanju NATO. Tramp, koji je oštro kritikovao NATO dok je bio predsednik, često je pretio da će povući Ameriku iz alijanse. Smanjio je izdvajanja za NATO i često se žalio da Sjedinjene Države plaćaju više nego što je potrebno. Sve veći broj republikanaca koji su bliski Trampu protivi se razgovorima u Senatu o pograničnoj bezbednosti, kojom republikanski članovi Kongresa uslovljavaju dodatnu pomoć Ukrajini.

foto: AP Manuel Balce Ceneta

Rastislav Stojsavljevic, profesor geopolitike, gostovao je u emisiji Usijanje gde je detaljno analizirao predstojeće izbore u SAD.

Trampu raste popularnost, ali samo u okviru registrovanih glasača republikanske partije

- Ja bih se jako iznenadio kada bi Tramp dobio novi mandat. On bi bio drugi američki predsednik koji ima razdvojene mandate posle Grovera Klivlenda koji je bio krajem 19. veka. Između njega je bio Bendžamin Harrison. Sve ovo što Tramp sada govori je za unutrašnju političku upotrebu. Jedan deo desno-konzervativnog glasačkog tela se malo razočarao u njega, pogotovo posle 6. januara 2021. godine. Amerikanci veruju institucije. Oni ne moraju da veruju ni predsedniku, ni svom senatoru, ni svom kongresmenu, ali veruju institucije. I Tramp pokušava taj deo svog biračkog tela da vrati nazad. Koliko će mu to pomoći, nisam siguran. Iz prostog razloga, kao što ljudi u Srbiji pričaju, zato što sva ova suđenja koja ima i ove izjave oko NATO-a njemu diže popularnost. To je delimično tačno. Njemu diže popularnost, ali u okviru registrovanih glasača republikanske partije - rekao je Stojsavljević.

foto: Kurir televizija

Predsedničke izbore u SAD odlučuju neodlučni glasači

- Američke predsedničke izbore odlučuju neodlučni glasači u neodlučnim državama. Još je rano, ali čini se da će to biti sedam država: Arizona, Nevada, Ohajo, Pensilvanija, Džordžija, Viskosin i sedma je Mičigen. U Američkoj saveznoj državi Njujork, nemate predsedničku kampanju. Njujork glasa za plave, glasa za demokrate i to će biti i sada. Zadnji put pre 80 do 90 godina je dobio republikanac. Kalifornija takođe. Zadnji Republikanac koji je dobio Kaliforniju je bio Ronald Regan 1984. godine. Sa druge strane, Teksas još uvijek će biti republikanska država što se tiče predsednika. Videćemo u 2028. godini jer se tu situacija menja, postoje i razlozi za to - rekao je Stojsavljević.

foto: Kurir televizija

Bajden je u prednosti zbog ekonomskog momenta

- Tako da ti neodlučni glasači odlučuju tih par procenata koji će prvi stići do 270 elektorskih glasova. Ti neodlučni glasači najviše gledaju ekonomska pitanja. Znači, najveći je ekonomski momenat neodlučnih glasača. Ono što Bajdenu sada ide na ruku je što se ekonomija oporavlja od kovid pandemije, smanjena je nezaposlenost, zaustavljena je inflacija, smanjena je cena goriva verovatno će padati ispod tri dolara za galon do ovog leta. Tako da to Bajdenu ide na ruku, taj ekonomski momenat. To je u stvari nešto što će tog neodlučnog glasača da privuče da glasa - rekao je Stojsavljević.

Predsednik je uslovljen senatom

- Kada smo pominjali koliko predsednik ima uticaj, bira se trećina senata. 34 senatora će se birati 5. novembra. Za sada kako deluje od 34 senatora koji se biraju na 6 godina od 100, svake dve godine se promeni trećina senata. Za sada 23 mesta brane demokrate i 11 brane republikanci. Sada je 51 naspram 49 za demokrate. Čini se da republikanci možda mogu do tesne većine u senatu. Ali ne zaboravite na priče crvene vertikale u novembru 2022 godine, ništa se od toga nije desilo. Predsednik je uslovljen senatom, uslovljen je predsedničkim domom. Bajdenu je dobro što sad ima većinu 51 naspram 49 u senatu za neke stvari. Čak je dobro i ako bude 50-50, ukoliko Bajden dobije ove izbore, a on je kako sada stoje bliži tome zbog ovih ekonomskih pokazatelja. Bira se 435 kongresmena, članova predsedničkog doma koji imaju pravo glasa. Kompletan predsednički dom se menja svake dve godine - rekao je Stojsavljević.

foto: Kurir televizija

Teksas nesiguran

- Situacija sa Teksasom, ja bih to vrlo lako mogao da povežem sa zapaljivim retorikama Trumpa protiv NATO. Bajden gaji sada politiku detanta prema Kini. Tramp, ako dođe na vlast, on će da gaji politiku detanta prema zvaničnoj Moskvi, ali ne računajte da će maksimalno da zategne situaciju oko Tajvana sa Kinom. On je prvi izjavio da je kovid kineski virus. Pa Bajden nikad ne bi palo na pamet da tako nešto i izjavi - rekao je Stojsavljević i dodao:

- Tramp će svakako da pobedi u Teksasu. Teksas će biti problematičan iz dva razloga. Prvo, ti hispanoamerikanci u glavnom koji su dolazili ranije decenijama, glasaju za demokrate. Drugo, Teksas je smanjio poreske stope. To u zadnjih deset godina je uticalo da jako puno IT-evaca dolaze u Teksas. Dakle, IT-evci su mlađi liberalnih shvatanja, glasaju za demokrate i sam guverner Teksasa je rekao da smo smanjili poreske stope, dolaze nam ljudi koji neće glasati za nas. Teksas jako lako može da postane neodlučna država, možda već u 2028. Republikanci, ako izgube 40 elektorskih glasova u Teksasu, oni neće imati predsednika dok Teksas ne vrate nazad. To je jasno kao dan. Tramp, ukoliko bude kandidat, on će pobijediti u Teksasu. To je gotovo sigurno. Međutim, u Teksasu se bira i jedno senatorsko mesto. Ted Kruz, koji je sada senator, ide da dobije novi šestogodišnji mandat. Protivnik mu je demokrata Rolando Guteraz. Po najnovijim procenama, oni su sada egal. Vrlo lako se može desiti da Teksas glasa za Trumpa, ali da dobije demokratskog senatora.

