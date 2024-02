Dva taoca koje su oslobodile izraelske specijalne snage u Rafi stigla su u bolnicu na periferiji Tel Aviva, saopštila je izraelska vojska.

Dvojica muškaraca, koje je Hamas kidnapovao 7. oktobra, bili su u dobrom stanju i odvedeni u medicinski kompleks Tel Hašomer. Izrael je saopštio da se više od 130 talaca i dalje drži u Gazi.

Novinar Redakcije Saša Dobrijević je razgovarao sa ocem jednog od talaca.

foto: Kurir TV

imate li ikakvu informaciju u kakvom je stanju vaš sin?

- Videli smo jedan video u kom se nalazi on kao talac Hamasa, ali to je bilo 7. oktobra na dan kada je otet. To je bio jedan od prvih videa koji je objavio Hamas. Videlo se da sedi u mračnoj sobi sa lisicama na rukama i sa 4 drugara koji su oteti sa njim. To je poslednje gde smo videli da je živ i od tada nismo čuli ništa o njemu - kaže Ilan Dalal, otac otetog mladića.

01:32 VIDEO SAM GA U MRAČČNOJ SOBI S LISICAMA NA RUKAMA Otac izraelskog mladića otetog u napadu Hamasa: PROTESTI SU JEDINA NADA

Video sam da su ljudi čiji su poznanici ili rođaci oteti digli glas i da su se organizovali protesti. Kakav je odgovor Vlade na ove proteste?

- Mnoge porodice koje imaju nekoga među taocima predstavljaju izraelsku zajednicu, i levo krilo i politicki desno orijentisane. Naravno mnogi žele da dodatno stvore pritisak vlastima kako bi se okončao ovaj sukob i kako bi se pustili svi taoci. Svaki taj napor je značajan. Ovi protesti ciljano primoravaju izraelsku Vladu kako bi pregovarala sa Hamasom, da bi se konačno oslobodili zarobljeni ljudi. Na proteste dolaze i oni nemaju nikog među taocima, kako bi zajedno poslali poruku Vladi da bi se našla diplomatska rešenja.

