ZOMBI POŽARI USRED ZIME STVARAJU OGROMNE PROBLEME U KANADI: Stručnjaci se oglasili i otkrili KOLIKO SU OPASNI (VIDEO)

Čak i usred kanadske zime, pod snegom tinja žar od prošlogodišnje rekordne sezone šumskih požara. Takozvani "zombi požari" gore ispod debelih naslaga snega neviđenom brzinom i izazivaju strahove o tome što nadolazeće leto može doneti.

Ljudi koji zimi voze autoputem kroz grad Fort Nelson u Britanskoj Kolumbiji lako mogu videti, ali i namirisati, oblake belog dima koji izviru iz tla oko njih. Sonja Leverkus, vatrogaskinja i naučnica iz malog grada na severoistoku Britanske Kolumbije, u razgovoru za BBC prisetila se vožnje tokom snežne oluje u novembru. Kako govori, napadali sneg nije izgledao belo, nego plavkasto-sivo zbog dima u vazduhu.

"Nikada nisam doživela snežnu oluju koja je mirisala na dim", rekla je Leverkus, koja živi u severnom dijelu Britanske Kolumbije više od 15 godina. Oblaci dima bili su vidljivi i u februaru, rekla je, čak i za jako hladnih dana kada su temperature pale na -40 stepeni Celzijusa.

Šta su "zombi požari"?

Dim u Fort Nelsonu rezultat je tzv. "zombi požara", koji se nazivaju i zimskim požarima. Radi se o tinjanju žara bez plamena ispod snežnog pokrova. Žar se održava zahvaljujući organskom tlu zvanom tresetna mahovina uobičajenom u šumama Severne Amerike, ali i debelim slojevima snega koji ih izoluju od hladnoće.

Ovi požari nisu neuobičajeni. U poslednjih 10 godina Britanska Kolumbija je u proseku beležila pet ili šest koji su goreli tokom hladnih meseci, kažu stručnjaci. No u januaru je ovaj region doživeo vrhunac bez presedana od 106 aktivnih zombi požara, što je izazvalo zabrinutost među vatrogascima i naučnicima, koji se pitaju šta će to značiti za nadolazeću sezonu šumskih požara.

Većina se obično ugasi sama od sebe pre proleća, ali trenutno ih u Britanskoj Kolumbiji još uvek tinja 91. Oni koji se ne ugase do marta mogli bi da se ponovno zapale nakon što se sneg otopi i budu izloženi vazduhu.

Zbog toga su ih naučnici povezali s ranim početkom sezone šumskih požara. Susedna pokrajina Alberta takođe beleži skok broja ovih zimskih požara. Od početka februara zabeleženo ih je 57, gotovo 10 puta više od petogodišnjeg proseka.

"Ovo je alarmantno"

"Mislim da je ovo kontinuirano tinjanje tokom zime vrlo alarmantno, a posebno nakon rekordne sezone šumskih požara u Kanadi prošle godine", rekla je Dženifer Baltzer, profesorka biologije.

Više od 18 milijuna hektara površine izgorelo je u šumskim požarima u Kanadi 2023. godine. Radi se otprilike o površini veličine Kambodže, koja daleko nadmašuje 10-godišnji prosek opožarene površine.

Prošla sezona požara je bila jedna od najsmrtonosnijih u novijoj istoriji. Nekoliko je vatrogasaca poginulo tokom obavljanja dužnosti. Hiljade ljudi bile su prisiljene da napuste svoje domove, a efekt se osetio i izvan granica Kanade kada je dim prekrio veliki deo SAD-a u junu.

Ta katastrofalna sezona šumskih požara jedan je od razloga zašto Britanska Kolumbija sada beleži tako velik broj "zombi požara", rekao je Majk Flanigan, profesor i stručnjak za kontrolu požara.

Većinom su to požari koji nisu mogli u potpunosti da se ugase do prošle jeseni, jednostavno zbog nedostatka sredstava, rekao je. Do kraja prošle godine zabeleženo je ukupno više od 2200 šumskih požara u Britanskoj Kolumbiji.

