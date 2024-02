"NAVALJNI MOGAO BITI SPASEN OD NAVODNE TAJNE TEHNIKE KGB!" Kardiohirg tvrdi: Niko ne završava letalan u roku od 5 minuta

Ruski opozicionar Aleksej Navaljni navodno je preminuo nakon što je bio brutalno napadnut - udarcem šakom u srce, tehnikom koju su nekada usavršavali operativci KGB-a.

Ovu uznemirujuću informaciju izneo je Vladimir Osečkin, osnivač grupe za ljudska prava Gulagu.net, koji tvrdi da su modrice na Navaljnovom telu u skladu s poznatom tehnikom nazvanom "jedan udarac", karakterističnom za KGB.

Osečkin se poziva na izvor unutar arktičke kaznene kolonije gde je Navaljni preminuo u petak. Navodno je Navaljni pre smrti bio izložen ekstremno niskim temperaturama, provedavši više od dva i po sata na otvorenom u zatvorskoj samici, gde su temperature pale do čak 27 stepeni ispod nule, što je usporilo njegovu cirkulaciju do minimuma i olakšalo njegovo umorstvo.

Dr Miljko Ristić, kardiohirurg i akademik evrkopske akademije nauke i umetnosti, bio je gost jutarnjg programa Kurir televizije gde je izneo tvrdnje o mogućoj ne primenjenoj adekvatnoj reanimaciji nad Navaljnim.

foto: Kurir televizija

- Teško je govoriti o bilo kom pacijentu ili ljudskom biću, da li je umro iznenada. Ali ovo bi moglo da se svrsta u neku grupu pacijenata koji umiru u iznenadnoj srčanoj smrti. Šta znači po nekoj definiciji iznenadna srčana smrt? Znači čovek koji je bio potpuno zdrav, dok nije li završio letalno, pri čemu ta iznenadna srčana smrt ne nastane u roku od 20 do 30 minuta od početka neke tegobe. Međutim, ovde ja nemam te neke podatke da li je on bio uopšte ranije lečen zbog srčanih oboljenja. Ako nije bio lečen, onda to izaziva sumnju da je stvarno neka nasilna smrt na neke razne načine, u nekim otrovima i tako dalje, koje je možda teško dokazati. U svakom slučaju, ako je i da je otrovan, mislim da tu nisu primenjene mere reanimacije koje u tim situacijama treba da se primene. Ovde u našoj zemlji imamo taj restitucijani savet koji se bavi iznenadnom srčanom smrću. Mi smo jedna od prvih zemalja u Evropi kao primer kako se to radi, kako sprečiti tu iznenadnu srčanu smrt. Ne može niko da završi letalan u roku od pet minuta. Kad dobije infarkt, treba da prođu sati. Možda će on izgubiti svest, ali zato je tu ta reanimacija i taj restitucijani savet - rekao je Ristić.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je da li od tog procesa reanimacije mogu da ostanu modrice na telu.

- Mogu, ali ja ne verujem da jedan udarac u predelu grudnog koša može da izazove smrt. Mogu da izazovu trenutni srčani zastoj, ali imaju mere da se posledice saniraju adekvatnom reanimacijom. Tako da tu postoji osnovna sumnja, bar sa medicinske strane da nisu primenjene te mere. Morao bi svako u zatvor - naveo je Ristić.

03:53 NAVALJNI MOGAO DA BUDE SPASEN OD TAJNE TEHNIKE KGB! Kardiohirg: Niko ne završava letalan u roku od 5 minuta, NISU PRIMENJENE MERE

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:30 NAVALJNI BIO NEBITAN POLITIČAR, OSVAJAO 2% NA IZBORIMA! Analitičar tvrdi: Zapad ga je NAMERNO NAPRAVIO VOĐOM OPOZICIJE