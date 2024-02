POZNATOG VODITELJA SVIREPO UBIO BIVŠI EMOTIVNI PARTNER Pucao u njega, odvezao ga u nepoznatom pravcu, a za telom se i dalje TRAGA

28-godišnji policajac optužen je za ubistvo nestale australijske TV ličnosti Džesija Berda i njegovog dečka Luka Dejvisa.

Detektivi su u sredu pokrenuli mahnitu potragu nakon što su krvavi predmeti para pronađeni u kanti za smeće u blizini Sidneja.

Policija je tražila Beau Lamarrea, bivšeg dečka gospodina Bairda, koji se predao na ispitivanje u petak.

Detektivi kažu da tek treba da lociraju tela muškaraca ili da potvrde uzrok smrti.

Par ubijen u ponedeljak

Policija navodi da je par ubijen u ponedeljak u kući gospodina Berda u Paddingtonu, unutrašnjem predgrađu Sidneja, pre nego što su njihova tela prebačena u beli kombi.

Svedoci su istražiteljima rekli da su tog jutra čuli "viku" i "verbalnu svađu", a iznajmljeni kombi je te večeri snimljen na licu mesta na snimcima CCTV-a. Kombi je pronađen na jugu Sidneja u petak ujutro.

foto: Printscreen/Twitter

Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da je na mestu zločina u Padingtonu pronađen metak koji odgovara originalnom pištolju gospodina Lamarrea, kao i "značajna" količina krvi i prevrnuti nameštaj.

Gospodin Lamarre se nije pojavio na poslu u utorak, ali je pištolj višeg policajca kasnije lociran u sefu u policijskoj stanici, rekao je detektiv Danijel Doherti novinarima.

Policija našla odeću umrljanu krvlju

Policija je takođe zaplenila krvlju umrljanu odeću, telefon i kreditne kartice iz industrijske kante u Kronuli, 28 km od mesta zločina, i nekoliko predmeta iz kuće u Balmejnu.

Det Supt Doherti je rekao da se vjeruje da je Lamarre otputovao u Njukasl - 170 kilometara sjeverno od mjesta zločina - u nekom trenutku nakon navodnih ubistava.

On je rekao da informacije dobijene od gospodina Lamarea do sada "nisu pomogle" istrazi, ali su dojave javnosti bile od velike pomoći. On je ponovo apelovao da se svi koji imaju neku informaciju jave policiji.

„Zaista je važno da lociramo tela, ne samo zbog uzroka smrti, već i zbog odgovora za porodicu... Očigledno su devastirani“, rekao je Det Supt Doherti.

Gospodin Baird je bio prezenter i reporter na crvenom tepihu u jutarnjoj emisiji Netvork 10 Studio 10 sve dok program nije ukinut u decembru, dok je gospodin Davies bio stjuardesa za Kantas.

Srećne fotografije para su se često pojavljivale na njihovim društvenim mrežama, koje su preplavljene saučešćem od njihovog nestanka.

Gospodin Lamar se pridružio policiji 2019. godine i ranije je bio slavni bloger koji je upoznao zvezde uključujući Tejlor Svift, Harija Stajlsa i Majli Sajrus.

Det Supt Doherti odbio je da identifikuje motiv za navodne zločine, ali je rekao da je Lamarreova veza sa Berdom prekinuta "pre nekoliko meseci", "tako da je to očigledna linija istrage".

Gospodinu Lamarreu je odbijena kaucija i pojavio se na sudu u petak popodne.

(Kurir.rs/ BBC/ Preneo: T.A.)