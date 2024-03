UŽAS NA KRSTARENJU Devojka nađena mrtva u krevetu, njen dečko konobar uhapšen: Lekari nisu mogli da je ožive

Adam Miljore (32) tvrdi da je zatekao 27-godišnju Oliviju Ločer kako leži mrtva u krevetu dok su u ponedeljak uveče plovili iz Palm Biča na Floridi do Grand Bahama.

Medicinsko osoblje na brodu nije moglo da oživi radnicu u baru na Floridi i ona je proglašena mrtvom pre nego što je brod za krstarenje pristao u Friportu.

Miljore je priveden nakon što su istražitelji kraljevskih bahamskih policijskih snaga pretražili sobu para i pronašli supstancu koja liči na kokain koja je navodno bila skrivena u njihovom prtljagu.

Sada su u toku testovi kako bi se utvrdilo da li je zaplenjena supstanca pomešana sa fentanilom ili drugim smrtonosnim nečistoćama.

foto: Printscreen/Facebook

- Dobro su se zabavljali i to je izmaklo kontroli. Adam se probudio, video ju je u tom stanju i zvao pomoć, ali ona je već umrla. Bilo je to predoziranje. Ne okrivljuju ga, ali očigledno jesu našli kokain pa je optužen za posedovanje. Bio je to samo iznos za ličnu upotrebu - rekao je član bliske porodice.

Olivijin uzrok smrti nije otkriven, ali izvori su rekli da nije imala očigledne povrede i da nema dokaza o borbi između para.

Bili su na trodnevnom putovanju 'Bekstvo na Bahame' na brodu koji košta samo 25 dolara po osobi po noći - što ga čini jednim od najjeftinijih krstarenja u zemlji.

Miljore je odrastao u državi Njujork gde je osuđen na šest meseci zatvora zbog teškog napada na vozilo nakon što je udario automobilom u starijeg vozača nakon što je maloletnik pio alkohol.

Advokat tada 18-godišnjeg mladića rekao je da je njegov klijent godinama zloupotrebljavao drogu i alkohol pre napada u novembru 2009. u kojem je žrtva Džozef Kurek (69) ostao invalid, prenosi The Buffalo Nevs.

Miljore se kasnije preselio u Sanšajn Stejt gde je ponovo osuđen zbog krađe 400 dolara iz novčanika klijenta dok je radio kao server u januaru prošle godine.

Miljore i Olivija su se zabavljali najmanje tri godine, a par je nedavno razgovarao o braku.

- Olivija je bila lepa, bila je pametna, bila je talentovana. Bila je savršenstvo. Ona je bila najbolja stvar koja mu se ikada dogodila. Bila je najbolja stvar na svetu. Veoma sam zabrinuta zbog Adamovog mentalnog stanja. Stalno govori: 'Izgubio sam svoju Oliviju, izgubio sam svoju Oliviju. Cela ova stvar je najstrašnija tragedija. Bili su na odmoru, samo su hteli da se dobro provedu – ali ona je otišla da spava i nikad se nije probudila - dodao je rođak.

Kurir.rs/Dejli Mejl