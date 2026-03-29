Vojni planovi SAD mogli bi u narednom periodu da uključuju ​​napade specijalnih operacija i konvencionalnih pešadijskih trupa, izvestio je američki list Vašington post. Da li će američki predsednik Donald Tramp odobriti bilo koji od tih planova ostaje neizvesno.

Trampova administracija rasporedila je američke marince na Bliski istok dok rat u Iranu traje već pet nedelja, a takođe je planirala da pošalje hiljade vojnika iz 82. vazdušno-desantnog puka američke vojske u regiju.

Jemenski Huti su se uključili u rat na strani Irana, što može promeniti kompletnu situaciju na Bliskom istoku. Već su lansirali rakete prema Izraelu. Iran je spreman da se brani ukoliko dođe do američke invazije.