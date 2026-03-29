MESEC DANA OD POČETKA KRVAVOG RATA NA BLISKOM ISTOKU! Amerikanci spremaju INVAZIJU na Iran, stiglo 50.000 vojnika, operacije će trajati NEDELJAMA?! (FOTO/VIDEO)
Vojni planovi SAD mogli bi u narednom periodu da uključuju napade specijalnih operacija i konvencionalnih pešadijskih trupa, izvestio je američki list Vašington post. Da li će američki predsednik Donald Tramp odobriti bilo koji od tih planova ostaje neizvesno.
Trampova administracija rasporedila je američke marince na Bliski istok dok rat u Iranu traje već pet nedelja, a takođe je planirala da pošalje hiljade vojnika iz 82. vazdušno-desantnog puka američke vojske u regiju.
Jemenski Huti su se uključili u rat na strani Irana, što može promeniti kompletnu situaciju na Bliskom istoku. Već su lansirali rakete prema Izraelu. Iran je spreman da se brani ukoliko dođe do američke invazije.
Izraelska vojska nastavlja sa bombardovanjem Libana i Irana, dok Teheran uzvraća udarima na gradove u Izraelu i na američke vojne baze u Zalivskim zemljama i Iraku. Juče je pogođena saudijska vojna baza "Princ Sultan" koja je domaćin američkim vazduhoplovnim snagama. Tom prilikom je ranjeno najmanje 20 američkih vojnika.
Sirija zatvorila tunel za šverc na libanskoj granici
Sirijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je sinoć da je vojska otkrila tunel koji povezuje sirijske i libanske teritorije u blizini sela Hoš el Sajed Ali, zapadno od Homsa, koji se koristio za šverc.
- Tunel su libanske milicije koristile za šverc, a nadležne vojne vlasti su ga zatvorile - navelo je ministarstvo u saopštenju emitovanom na društvenim mrežama. Istočni deo Libana, duž granice sa Sirijom, uporište je šiitskog pokreta Hezbolah, koji podržava Iran.
Hezbolah je pružao vojnu podršku bivšem sirijskom predsedniku Bašaru al Asadu, kojeg je u decembru 2024. godine smenila islamistička koalicija neprijateljski nastrojena prema šiitskom pokretu.
Od tada su mu rute snabdevanja iz Sirije presečene, a libanske i sirijske vlasti pokušavaju da se bore protiv šverca preko porozne granice između dve zemlje.
Jemenski pobunjenici Huti ponovo napali Izrael
Jemenski pobunjenici Huti, saveznici Irana, preuzeli su juče odgovornost za drugi napad na Izrael usred tekućeg rata na Bliskom istoku.
Portparol pobunjenika Jahja Sari napisao je društvenoj mreži Iks da su Huti lansirali "krstareće rakete i dronove prema nekoliko vitalnih vojnih i strateških ciljeva" u Izraelu.
Pobunjenici, koji su redovno ciljali Izrael između 2023. i 2025. godine u znak podrške palestinskom islamističkom pokretu Hamas tokom rata u Gazi, juče su preuzeli odgovornost za prvi napad na Izrael od početka rata na Bliskom istoku, koji je započet 28. februara američko-izraelskim vazdušnim napadima na Iran.
Bahreinska Alba potvrdila iranski napad na svoje objekte
Aluminium Bahrain, jedna od najvećih svetskih topionica aluminijuma, poznata takođe kao Alba, potvrdila je jutros da su njeni objekti bili meta iranskog napada dan ranije, izvestila je bahreinska državna novinska agencija.
Potvrda dolazi nakon što je Iranska revolucionarna garda izjavila da je ciljala Albu i Emirates Global Aluminium kao odgovor na napade na dve iranske čeličane.
Islamska revolucionarska garda (IRGC) je, bez navođenja detalja, rekla da te dve kompanije imaju veze s američkim vojnim i vazduhoplovnim kompanijama. Rojters nije mogao nezavisno da proveri tvrdnje IRGC-a.
Alba je ranije u martu pokrenula zatvaranje tri linije za topljenje aluminijuma, što čini 19 odsto njenih kapaciteta, kako bi očuvala kontinuitet poslovanja usred stalnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, budući da zbog rata koji je doveo do zatvaranja ovog strateškog prolaza nije mogla da isporučuje metal kupcima.
Ova zatvaranja predstavljaju najnoviji uticaj američko-izraelskog rata protiv Irana na sektor aluminijuma na Bliskom istoku, koji čini oko 9 odsto globalne ponude.
Odvojeno, bahreinski Foulath Holding, matična kompanija Bahrain Steel-a, saopštio je u subotu da mu je poslovanje poremećeno zbog regionalnog sukoba, kao i bezbednosnih i logističkih problema.
Navedeno je da je situacija u regionu "stvorila okolnosti van kontrole grupe koje su uticale na poslovanje i logistiku u svim segmentima poslovanja grupe", bez navođenja detalja o razmeri uticaja.
Poginuo izraelski vojnik na jugu Libana
Izraelska vojska potvrdila je pogibiju jednog vojnika na jugu Libana, gde traje kopnena operacija pokrenuta pre gotovo dve nedelje.
U istom incidentu ranjena su još trojica vojnika. Poginuli vojnik identifikovan je kao narednik Moše Jicak Hakoen Kac.
Prema podacima libanskog ministarstva zdravlja, u dosadašnjem toku sukoba u Libanu poginulo je više od 1.100 civila, među njima 120 dece i 42 medicinska radnika.
Rojters objavio brojke: Koliko je ljudi poginulo u ratu na Bliskom istoku
Hiljade ljudi ubijene su širom Bliskog istoka u ratu s Iranom, koji je započeo napadom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran 28. februara, što je izazvalo iranske napade na Izrael, američke baze i zalivske države, a istovremeno otvorilo novi front u Libanu.
Rojters je objavio najnovije podatke, uz napomenu da ih nije nezavisno potvrdio.
Iran
Američka organizacija za ljudska prava HRANA saopštila je da je od izbijanja rata ubijena 3.461 osoba. Navela je da je 1.551 od njih bilo civila, uključujući najmanje 236 dece.
Grupa tvrdi da njeni podaci potiču iz terenskih izveštaja, lokalnih kontakata, medicinskih i hitnih izvora, mreža civilnog društva, otvorenih izvora i zvaničnih saopštenja.
Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca saopštila je u petak da je u dosadašnjim američko-izraelskim napadima u Iranu ubijeno najmanje 1.900 ljudi, a 20.000 je ranjeno. Nije jasno da li ove brojke uključuju najmanje 104 osobe za koje je iranska vojska saopštila da su poginule u američkom napadu na iranski ratni brod kod Šri Lanke 4. marta.
Liban
Libanske vlasti navode da je od 2. marta u izraelskim napadima ubijeno 1.189 ljudi, uključujući najmanje 124 dece.
Više od 400 boraca Hezbolaha ubijeno je otkako je ova oružana grupa pokrenula napade u novom ratu sa Izraelom 2. marta, rekli su Rojtersu izvori upoznati sa podacima grupe. Nije jasno da li broj poginulih koji su prijavile vlasti uključuje i borce.
Irak
Najmanje 100 ljudi ubijeno je od početka krize, prema iračkim zdravstvenim vlastima. Među njima su civili, pripadnici šiitskih Narodnih mobilizacionih snaga povezanih sa Iranom, kurdski borci Pešmerge - saveznici SAD - i vojnici.
Jedan strani član posade ubijen je u napadu na tankere u blizini iračke luke, prema bezbednosnim zvaničnicima luke.
Izrael
Rakete lansirane iz Irana i Libana prema Izraelu ubile su 19 ljudi u Izraelu, prema izraelskim službama hitne pomoći. Izraelska vojska saopštila je da su četiri njihova vojnika takođe poginula u južnom Libanu.
Izraelske snage su 22. marta promašile metu i ubile izraelskog poljoprivrednika u blizini granice sa Libanom.
Sjedinjene Američke Države
Trinaest pripadnika vojske je poginulo. Šestoro je potvrđeno nakon što se američki vojni avion za dopunu gorivom srušio iznad Iraka, dok je sedam drugih poginulo u akcijama tokom operacija protiv Irana.
Dvanaest američkih vojnika ranjeno je, od kojih dvojica teško, u iranskom napadu na vazdušnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji, rekao je američki zvaničnik Rojtersu u petak.
Ujedinjeni Arapski Emirati
Deset osoba ubijeno je u iranskim napadima, uključujući dva vojnika, prema vlastima UAE.
Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je 24. marta da je jedan njihov civilni izvođač ubijen u iranskom napadu na Bahrein. Izvođač je identifikovan kao državljanin Maroka.
Katar
Sedam osoba poginulo je 22. marta u padu helikoptera u katarskim teritorijalnim vodama nakon tehničkog kvara tokom "rutinske dužnosti", prema katarskom ministarstvu odbrane.
Četiri poginula bila su pripadnici katarskih oružanih snaga, jedan turski vojnik iz zajedničkih snaga Katara i Turske, a dvojica tehničari koji su radili za tursku odbrambenu kompaniju ASELSAN.
Kuvajt
Vlasti su prijavile šest smrtnih slučajeva, uključujući dve osobe ubijene u iranskim napadima, dva službenika ministarstva unutrašnjih poslova i dva vojnika.
Zapadna obala
Četiri palestinske žene ubijene su u iranskom raketnom napadu na Zapadnoj obali pod izraelskom okupacijom.
Sirija
Četiri osobe poginule su kada je iranski projektil pogodio zgradu u južnom gradu Sveidi 28. februara, izvestila je državna novinska agencija SANA.
Bahrein
Dve osobe ubijene su u dva odvojena iranska napada, a poslednji je pogodio stambenu zgradu u glavnom gradu Manami, prema ministarstvu unutrašnjih poslova.
Oman
Dve osobe ubijene su 13. marta u napadu dronom na industrijsku zonu u pokrajini Sohar, što su prvi smrtni slučajevi unutar zemlje, koja je bila domaćin posredničkih pregovora između SAD i Irana.
Još jedna osoba ranije je poginula kada je projektil pogodio tanker kod obale Muskata, rekao je upravnik broda.
Saudijska Arabija
Dve osobe poginule su kada je projektil pao na stambeni objekat u gradu Al-Kardž, jugoistočno od glavnog grada Rijada.
Francuska
Jedan francuski vojnik poginuo je, a šest ih je ranjeno nakon napada dronom na severu Iraka, gde su pružali obuku za borbu protiv terorizma.
Izrael završio još jedan talas udara na Iran
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su završile još jedan talas udara na Teheran, ciljajući privremene komandne centre i postrojenja za proizvodnju oružja.
Prema navodima IDF-a, iranski režim je, nakon ranijih napada na postojeće lokacije, premestio pojedine komandne centre u mobilne jedinice. Kako se navodi, više takvih jedinica je sada onesposobljeno.
Takođe se ističe da su pogođeni i komandanti koji su delovali u okviru tih štabova.
Pentagon se sprema za višenedeljne kopnene operacije u Iranu
Pentagon se priprema za višenedeljne kopnene operacijr u Iranu, izvestio je Vašington post, pozivajući se na američke zvaničnike.
Planovi bi mogli da uključuju napade specijalnih operacija i konvencionalnih pešadijskih trupa, izvestio je list.
SAD rasporedile više od 50.000 vojnika na Bliski istok
Nove snage pridružuju se hiljadama američkih marinaca koji su već raspoređeni na Bliskom istoku kao deo masovnog gomilanja snaga tokom rata s Iranom. Ukupno su, prema ranijim izjavama, SAD rasporedile više od 50.000 vojnika u regiju, navodi DPA.
Rezime 29. dana rata
