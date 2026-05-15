Poljska vlada je juče saopštila da nema naznaka promene u broju američkih vojnika stacioniranih u zemlji, nakon medijskih izveštaja o otkazivanju planiranog raspoređivanja američkih snaga.

Portparol poljske vlade Adam Šlapka rekao je da su američke trupe u Poljskoj prisutne na rotacionoj osnovi i da ne postoje potvrde da se taj model menja, preneo je Rojters.

- Nema potvrde da se to menja na bilo koji način - rekao je Šlapka.

Reakcija Varšave usledila je nakon izjava dva američka zvaničnika da je Pentagon otkazao planove za privremeno raspoređivanje oko 4.000 američkih vojnika u Poljskoj.

