Reakcija Varšave usledila je nakon izjava dva američka zvaničnika da je Pentagon otkazao planove za privremeno raspoređivanje oko 4.000 američkih vojnika u Poljskoj.
OGLASILA SE POLJSKA VLADA: Nema naznaka da se broj američkih vojnika u Poljskoj menja
Poljska vlada je juče saopštila da nema naznaka promene u broju američkih vojnika stacioniranih u zemlji, nakon medijskih izveštaja o otkazivanju planiranog raspoređivanja američkih snaga.
Portparol poljske vlade Adam Šlapka rekao je da su američke trupe u Poljskoj prisutne na rotacionoj osnovi i da ne postoje potvrde da se taj model menja, preneo je Rojters.
- Nema potvrde da se to menja na bilo koji način - rekao je Šlapka.
