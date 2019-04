AUSTRIJA TRAŽI RADNIKE: Lista ovih 45 zanimanja posebno zanima stručnjake iz bivše Jugoslavije, a procedure su olakšane!

U odnosu na prošlu godinu, lista je proširena na 45 deficitarnih zanimanja, što je čak 20 zanimanja više nego prošle godine, navodi se u saopštenju tog udruženja iz Beča koje je osnovano 2017. sa ciljem da pruži pravnu pomoć građanima država bivše Jugoslavije.

Na sajtu Udruženja Privileg može se naći lista svih 45 deficitarnih zanimanja za 2019. godinu, kriterijumi za kvalifikovani kadar, kao i sistem bodovanja.

Među deficitarna zanimanja za 2019. spadaju između ostalog metaloglodači, mašinski tehničari, izolateri, elektrotehničari-inženjeri energetike (visoke struje), strugari/tokari, zavarivači, altničari, mašinbravari, kuvari, tehničari različitih profila...

Iz tog udruženja podsećaju da će, kako su austrijski zvaničnici najavili, građani zapadne Evrope imati ne samo mogućnost za naseljavanje u Austriji već i olakšice u pogledu ukidanja apsurdnih odredbi koje nepotrebno komplikuju regulisanje statusa specijalne radne snage u Austriji.

Vlada Austrije donela je odluku da reformiše crveno-belo-crvenu kartu zajedno s listom deficitarnih zanimanja, kako bi se osiguralo da ključni profesionalci dođu u Austriju, podsećaju iz tog udruženja. Promene uključuju, između ostalog, i ukidanje obaveznog lokalnog smeštaja pri aplikaciji.

Praksa je pokazala da je trenutno tražena minimalna zarada za korisnike crveno-belo-crvene karte postavljena previsoko i da je do sada važilo da osobe do 30 godina primaju 2.610 evra bruto u mesecu (2019), a ubuduće bi to trebalo da se smanji 2.088 evra.

Za ključne radnike starije od 30 godina, do sada je minimum bio 3.132 evra bruto, a sada bi trebalo da iznosi 2.610 evra.

Odluka o tome trebalo je da bude doneta još pre leta u parlamentu, a i izostavljanje dokaza o smeštaju i smanjenje donje granice visine plate bi trebalo da stupi na snagu odmah nakon toga, podsećaju iz udruženja.

Sistem se zasniva na određenim kriterijumima (sistem bodovanja) i omogućuje kvalifikovanoj radnoj snazi iz trećih zemalja (koje nisu članice EU) i članovima njihovih porodica nastanjivanje u Austriji na duži vremenski rok. Zahtev se može podneti ukoliko radnik ispunjava sledeće uslove: ima stručno obrazovanje iz jednog od deficitarnih zanimanja, a neophodno je da se priložiti dokaz o stručnosti, zatim, ako ima obavezujuću ponudu za posao u Austriji za koji će dobiti barem minimalnu platu koja je propisana zakonom ili kolektivnim ugovorom i eventualno uobičajeni dodatak koji isplaćuje dotično preduzeće.

Takođe je potrebno da imaju potreban minimalan broj bodova u sistemu bodovanja za stručnjake u deficitarnim zanimanjima (55 od mogucih 90).

Kurir.rs / Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir