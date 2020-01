KURC POZIVA NA OŠTRE MERE PROTIV TURSKE: Ne smemo dozvoliti da nas Ergogan ucenjuje migrantima

Kurc je, u intervjuu nemačkom dnevniku "Bild", kazao da sporazum sa Turskom ne funkcioniše dovoljno i da je Grčka zaslužila punu podršku.

"Ne smemo dozvoliti da nas turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ucenjuje. U njegovoj zemlji tlače osobe koje politički drugačije razmišljaju, neprestano se zatvaraju novinari, i Turska pokušava da koristiti izbeglice I migrante kao oružje", podvukao je on.

Kurc smatra da treba izvršiti pritisak na Tursku, dodajući da EU ima mnoge mogućnosti za to i da o tome treba razmisliti. Upitan da li to znači i sankcije on je kazao da o tome treba najpre razgovarati preko svih diplomatskih kanala.

"Međutim, mislim da Turska mora biti svesna da EU ima mnogo mogućnosti da reaguje i da ne dozvoljava da je neko ucenjuje", naglasio je on.

Upitan da li se granica na moru može zaštititi Kurc je odgovorio da se ona može i treba zaštititi.

"Možemo se pobrinuti da izbeglički čamci uopšte ne pristaju, možemo ljude koji su spašeni vratiti u zemlju iz koje su došli. Pogledajte Egipat. Iz te zemlje je dolazilo na hiljade izbeglica, a danas više niko, zato što postoji funkcionišući sistem", objasnio je on. Kada je reč o Libiji, Kurc smatra da EU sa međunarodnim organizacijama treba bolje sarađivati i stvoriti smeštaje dostojnim čoveka, te da mora sve činiti kako se migranti iz drugih afričkih zemalja ne bi uputili u Libiju.

"Kada jednom dođu u Libiju mnogi su izloženi ropstvu ili ubistvu. Taj sistem ne smemo dozvoliti", rekao je on. Najavio je da će kao šef nove vlade nastaviti da se bori da tema migracije bude usmerena u pravom smeru, jer je to potrebno za Evropu i zato što ovaj kontinent ima hrišćansko-socijalnu odgovornost.

"Ne sme postojati sistem u kojem krijumčari ljudi zarađuju na patnji ljudi", poručuje Kurc. Što se aktuelne situacije oko Irana tiče on je, na pitanje da li očekuje terorističke napade, rekao da ta opasnost naravno uvek postoji. Ukazao je da zbog situacije najviše trpi Izrael, koji je u regionu u kojem postoje stalne tenzije i da zbog toga ta država zaslužuje punu podršku.

"Naša je obaveza ne samo da pazimo da nema napada u Evropi, već i da učinimo sve da Izrael može opstati u ovom regionu punom kriza", naglasio je on. Napad SAD na iranskog generala, prema njegovim rečima, je bila reakcija na iransko delovanje i ponašanje te zemlje u vremenu pre tog događaja.

"Bilo je neprestanih napada na američke diplomate i ustanove. Zbog toga se to mora oceniti kao ono što jeste, a to je reakcija. Međutim I pored toga je važno da situacije ne eskalira dalje I trebalo bi iskoristiti krizni mehanizam koji postoji u sporazumu sa Iranom", rekao je Kurc.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Profimedia)

