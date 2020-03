KEN JU SMEL FREŠ ER? AJ KEN! Profesorke iz Crne Gore i Srpske učile decu engleski preko TV pa postale HIT NA INTERNETU!

Nakon što je korona virus iselio đake iz klupa, Srbija, ali i još nekoliko zemalja iz regiona, odlučili su da osnovcima i srednjoškolcima omoguće priliku da nastavu prate putem televizijskih ekrana. Kako ipak učitelji i profesori nisu navikli na svetlost reflektora i kamere, usled treme dolazi do lapsusa, koji veoma dobro zabavljaju ljude na društvenim mrežama.

Ko radi, raj i greši, pogotovo ako nešto obavlja po prvi put i to u čudnim okolnostima.

Najbolji primer toga su profesori i nastavnici koji su poglede đaka zamenili svetlom kamere. Veliki broj lapsusa, malo čudno ponašanje, pa i neka ishitrena misao, samo su deo onoga što može trema da učini sa nama kada se nađemo u situaciji koja nam baš i nije poznata.

Na meti Tviteraša su se našle dve profesorke engleskog jezika, jedna iz Crne Gore, druga iz Republike Srpske koje zbog pandemije korona virusa, nastavu drže putem televizijskih ekrana.

Profesorka koja je đacima držala nastavu preko malih ekrana u Crnoj Gori, nasmejala je mnoge od njih načinom na koji akcentuje pojedine reči.

"A batrum, a kičn, a living rum, a bed rum, a garden, a haus"

Sa druge strane, njena koleginica iz Republike Srpske, dospela je na društvene mreže, zbog svoje namere da učenicima što živopisnije prenese znanje.

Naime, ona je tokom lekcije u kojoj je govorila o odlasku u šumu malo improvizovala, te je uz pojedine reči dodavala i određenu gestikulaciju rukama, što je uz unesenost, pojedinima delovalo pomalo smešno.

"Vi ar going tu du van bjudifl plejs. Vi ar going in a forest. Ken ju smel freš er? Ken ju hir d brds? Aj ken."

