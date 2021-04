SLOVENCI U KLINČU ZBOG PORODICE Jedni hvale, drugi kude Slobu, a treći pusti njega daj kako Srbi dobijaju banke zbog švajcaraca!

Ovom temom do sad su se bavili uglavnom hrvatski mediji, a sad su im se sad pridružili i slovenački, pre svega njihov uticajni list Delo, koji je objavio člank pod naslovom "Zadnjih 72 ur družine Milošević", u kome je objašnjen fenomen kako je serija o hapšenju Slobodana Miloševića prikovala Srbe za ekran.

Tekst je izazvao već određene komentare Slovenaca, koji su polemisali o seriji Porodica, pa u celu priču upleli i politička dešavanja u "deželi", ali i kako Srbi rešavaju praktične probleme pre svega kako pobeđuju u ratu sa bankama i tužbama za kredit u švajcarcima.

"Milošević je više napravio za Slovence, nego recimo Kučan. Sve fabrike su otišle u stečaj i zbog Kučana je umrlo 200.000 ljudi u Jugoslaviji. Njegova ćerka se sad bacila u alkohol jer dobro zna sve o svom ocu", napisao je komentator koji se potpisao kao Dušan Petrović.

Ubrzo je usledio odgovor izvesnog Frenka Toporiša, koji je upitao Petrovića, da li su popustile tablete, aludirajući verovatno na one za smirenje ili za živce s obzirom na njegov komentar.

Od ostalih komentara izdvaja se onaj Jani Novaka koji je napisao Delu sledeću poruku:

"DELO koga u Sloveniji zanima serija o Miloševiću, koja se emituje u Srbiji? DELO zašto radije ne pišete o tome kako Srbi pobeđuju na srpskim sudovima u slučaju kredita u švajcarcima?", napisao je komentator autorki teksta i onda joj postavio pitanje:

"Tanja ako smeš objavi radije vest o količini novca koje će bankari morati da vrate državljanima Srbije , koji masovno dobijaju presude na srpskim sudovima protiv banaka zbog kredita u švajcarcima".

Usledio je zatim novi odgovor izvesnog Daniela Beorchia koji je napisao:

"Ne znam koliko ljude u Sloveniji to zanima, ali mogu da kažem, da mene, koji živim na italijanskoj strani Primorske to zanima", dodao je on

Na to Jani Novak odgovorio mu je : "Tebe zanima šta ljudi u Srbiji gledaju na TV? Ti to ozbiljno?

Na to se javio izvesni Mika Kerin koji se obratio Novaku:

"Ne šta ljudi u Srbiji gledaju na TV. Zanima me zato, jer je to dešavanje deo naše nekadašnje zajedničke istorije i zato što su tad ta dešavanja uticala na veoma jako na sve tadašnje narode, pa i na nas Slovence.

Na jednom drugom portalu Slovenci su se sukobili zbog zbog jednog komentatora koji se potpisao kao Uzor, koji je napisao: " Jedino je pravo da je njegov protivnik doživeo gori kraj nego heroj Milošević. Večna mu slava i mir. Jedan od zadnjih hrabrih ljudi".

Uzor je zatim odgovorio na komentar: "Kome", podužim odgovorom:

"Velikom Miloševiću.. Jer je slovenački levi politički vrh podržavao Albance, pa ih sada imamo punu Ljubljanu, puno Velenje, punu Novu Goricu... većina na sociali... na moj i tvoj račun.

Na ovaj komentar odgovorio je JANEZ sa pitanjem:

"Šta ti radiš tu, muzeš socijalu, idi dole u Beogradski pašaluk".

