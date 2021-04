ZORAN MILIVOJEVIĆ, KARIJERNI DIPLOMATA ZA KURIR: Pomeranje granica u BiH bi otvorilo PANDORINU KUTIJU! Posledice NESAGLEDIVE!

Dan nakon objave navodnog slovenačkog interesa za prekrajanje granica na zapadnom Balkanu i mogućnosti mirnog razlaza u BiH, ključno je pitanje zašto je priča tek sad plasirana u javnost i odakle uopšte Slovenci u temi koja ipak nije prioritet njihove vanjske politike?

Šta se krije iza dokumenta koji je slovenski premijer poslao Šarlu Mišelu, predsedniku Evropskog saveta u Brisel? O ovoj temi danas smo razgovarali sa Zoranom Milivojevićem, diplomatom i članom UO Foruma za etničke odnose.

- Ono što treba odmah reći jeste da nemamo potvrdu da postoji neki non paper i to sa onih mesta gde bi to moglo da bude prisutno, pre svega u EU. To možemo tretirati kao špekulaciju. Ja sam sklon takvoj definiciji da se radi o nekom pollitičkom probnom balonua da bi se testirala neka tema koja bi mogla biti u budućnosti aktuelna. Podela granica bi bila jako rizična i opasna za budućnost i bezbednost regiona. Ovde je otvoren niz pitanja granica, kad to kažemo imamo u vidu Srbiju i status KiM-a. Otvorila bi se jedna pandorina kutija sa nesagledivim posledicama i pitanje je gde bi nas to dovelo. Etnički kriterijum se nikada ne može zaokružiti. Da zaključim, mislim da bi to veoma zadiralo u sigurnost i bezbednost na ovim prostorima. Jedina sigurnost i garancija pune bezbednosti i stabilnosti na ovim prostorima je poštovanje granica koje su nastale nakon raspada Jugoslavije. - rekao je Zoran Milivojević

Zasad, nema dileme oko toga da se predsednik Slovenije Borut Pahor tokom službenog susreta s članovima Predsedništva BiH u Sarajevu 5. marta zanimao za njihov stav o mogućnosti mirnog razlaza u BiH.

- Mislim da se radi o nekoj inicijativi Slovenije, videćemo kakva je ona zaista po formi u budućnosti. Imajući u vidu da Slovenija 1. jula preuzima predsedavanje u Evropskoj Uniji i da ima želju i ambiciju da afirmiše i svoju poziciju i svoj položaj ja mislim da je ovo ispipavanje terena regiona i na kakav bi odjek to naišlo. Moguće je da se o tome razgovaralo na neformalan način. Očigledno je da su pokušali da idu u susret interesima zapada, a to je rešavanje pitanja BiH i KiM-a. Ocenjuje se na zapadu da je lakše rešiti pitanje BiH, zato se možda Slovenija i zakačila za to. - rekao je diplomata i član UO Foruma za etničke odnose.

