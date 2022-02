JANEZ JANŠA: Na sudbini Ukrajine se bije bitka za Evropu! Cilj Kremlja je slabljenje i brisanje sa mape kao nezavisne države

Na neformalnom sastanku lideri evropskih 27 razgovarali su o zaoštravanju bezbednosne situacije duž ukrajinske granice. Slovenački premijer Janez Janša rekao je da dalja eskalacija sukoba i tenzija ne donosi pobednike, već samo gubitnike, prenosi slovenačka državna televizija.

Po mišljenju evropskih lidera, zaoštravanje situacije na rusko-ukrajinskoj granici dodatno je učvrstilo jedinstvo Evropske unije u podršci Ukrajini i osudi ruskog pritiska.

Slovenački premijer Janez Janša rekao je: „Žalimo što je Putin često činio korak napred u ovim reprizama i što je tek poslednjih nedelja došlo do tako visokog stepena jedinstva Zapada da će to biti mnogo teže u budućnosti. to mu ne čini dobro."

foto: EPA/ Marcin Obara

Slovenija podržava diplomatske napore za smirivanje situacije, ali i oštre sankcije Rusiji koje priprema Evropska komisija, rekla je dopisnica RTV Slovenija iz Brisela Mojca Širok.

"Prema informacijama koje imam, pominju se sankcije u oblasti tehnologije, u oblastima koje su na neki način od strateškog značaja, čak i kada je u pitanju takozvana dvostruka upotreba, odnosno vojna upotreba određene tehnologije“, rekao je Janša. .

foto: EPA / Igor Kupljenik

Brisanje Ukrajine kao nezavisne države?

Premijer Janša je rekao da dalja eskalacija sukoba i tenzija ne donosi pobednike, već samo gubitnike, saopštio je njegov kabinet.

"Situacija je svaki dan drugačija, ali je već nekoliko godina, paradoksalno, potpuno ista.U razgovorima koje sam vodio sa predstavnicima ukrajinskih vlasti, rečeno mi je da se ništa dramatično nije dogodilo u poslednje vreme i da ovo što se sada dešava i jeste pod reflektorom svetske javnosti, oni se sastaju od okupacije Krima pa nadalje i da to što Rusija povlači svoje snage nekoliko kilometara levo ili desno ne znači ništa jer se to može promeniti preko noći“, rekao je premijer i dodao da dugo -u pitanju je iscrpljivanje roka Ukrajine.

"Po mom mišljenju, ovo je i cilj Kremlja. Ukrajina je započela svoj nezavisni put sa populacijom od preko 50 miliona, danas ima 38 miliona. Izgledi za razvoj Ukrajine se drastično pogoršavaju. Tenzije poslednjih nedelja su rezultirale velikim bekstvom kapitala iz Ukrajine.

"Investicije i nova radna mesta, ali nažalost kapital je otišao u suprotnom smeru. Iza svega ovoga se dešava pod pritiskom Kremlja, slabljenje Ukrajine i na kraju brisanje Ukrajine kao suverene, nezavisne države", rekao je on. .

Prema njegovim rečima, u strateškom interesu EU je da Ukrajina ostane suverena i nezavisna država. Bitka za Evropu vodi se oko sudbine Ukrajine“,

„Ujedinjeniji nego ikad“

"Bezbednost je važno pitanje i stalno pričamo o bezbednosti, ali ono što nam je zaista potrebno je više akcije. Videli smo mnogo akcije i truda poslednjih nedelja i čini mi se da je ovo prvi put da je prava moć Evropske unije je izašlo na površinu. Države članice oko rešavanja ovog pitanja nisu u potpunosti jedinstvene, ali mi smo ujedinjeni više nego ikada u novijoj istoriji“, dodao je on.

Slovenija će pomoći Ukrajini tehničkom opremom, ali ne i oružjem

Upitan da li bi ruskom predsedniku Vladimiru Putinu poručio da se ne suočava sa Evropskom unijom, jer će ga to mnogo koštati, premijer Janez Janša je rekao da neće birati tako teške reči, ali da će istaći da će „dalja eskalacija sukoba i tenzije ne donose pobednike, već samo gubitnike“.

Kurir.rs/RTV SLO