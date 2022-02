NOVI PLAN NAPADA: Posle nemačkog Bilda, Ministarstvo odbrane Velike Britanije objavilo sličnu kartu potencijalne ruske invazije!

Bauk, bauk mapa ruskog napada opet kruži Zapadom. Nacrtana je nova, ali ovaj put ne od medija, nego od Monistarstvo odbrane Velike Britanije, koje je danas ponovo objavilo kartu potencijalne ruske invazije Ukrajine, koja bi kako je tad opisao Bild izvedena bila u tri faze, a samo nedelju dana kasnije ona je skraćena u sve faze. Ostalo je sve isto i nerpomenjeno.

U prvoj fazi napada prema karti Ministarstva odbrane Velike Britanije potencijalni napad bi krenuo sinhronizovano iz nekoliko pravaca, Belorusije, Rusije, poluostrva Krim i proruske teritorije Narodnih republika Donbas i Lugnansk.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG