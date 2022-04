RAMPA ZA JANŠIN PLAN Budući premijer Slovenije blokira kupovinu oklopnih vozila!

Velike investicije vojsku vredne 780 miliona evra do 2026. godine planirala je sadašnja vlada Janeza Janše koja uskoro odlazi s dužnosti. Janša tvrdi da su ranije vlade zanemarivale vojsku, kako u pogledu opreme i naoružanja tako i plata vojnika, što treba promeniti. Ministar obrane Matej Tonin izjavio je da će ovih dana potpisati već zaključeni ugovor o kupovini oklopnjaka preko evropske organizacije za saradnju u zajedničkoj nabavci oružja OCCAR, bez obzira na to što neki misle da Janšina vlada do stupanja na dužnost nove vlade, što se očekuje u prvoj nedelji juna, sme da obavlja samo neophodne tekuće poslove.

Nameru ministra Tonina osporava budući premijer čija je stranka na nedjeljnim izborima osvojila 41 mandat u parlamentu (90 poslanika), a koji povećanje ulaganja u vojsku nema kao jedan od svojih prioriteta. Golobovi glavni prioriteti su zdravstvo i energetika, kao i priprema za moguću ekonomsku krizu koja bi mogla da se dogodi na jesen zbog posledica rata u Ukrajini. Kako prenose slovački mediji, Tonina je Golob javno pozvao da se suzdrži od potpisivanja dugoročnih ugovora za kupovinu oružja, s obzirom na to da tek predstoji formiranje i početak rada nove vlade s punim ovlašćenjem.