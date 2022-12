Potvrđeno: m:tel najbolja mobilna mreža u BiH

Jedna od najprestižnijih svjetskih firmi koja utvrđuje kvalitet mobilnih mreža, analizom svih operatora u BiH, utvrdila je da m:tel ima zvanično najbolju mrežu.

Uručenje sertifikata za najbolju mrežu u BiH upriličeno je u Banjaluci 21. decembra 2022, u kompaniji m:tel. Na press konferenciji koja je ovim povodom održana, obratili su se Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel i Jan Kondej, direktor tehnike kompanije „Systemics PAB“ iz Poljske.

Jan Kondej, direktor tehnike kompanije „Systemics PAB“, povodom uručenja sertifikata rekao je: „Iako „Systemics“ već dugi niz godina postoji na tržištu, ovo je prvi put da imamo zadovoljstvo da uradimo ovakvu studiju u Bosni i Hercegovini. S velikim zadovoljstvom mogu objaviti da je najbolje rezultate u našem istraživanju u BiH postigao m:tel. Tokom našeg istraživanja, sprovedenog mjerenjem kvaliteta usluga podataka, pregledanja veba, gledanja video-klipova i govornih poziva, m:tel je postigao najbolje rezultate s ukupnom ocjenom od 796,7 poena na skali do maksimalno 1.000 poena“, rekao je Kondej i naglasio da treba istaći da je najveća razlika u ocjenama između operatera nastala pri procjeni kvaliteta usluga govornog poziva i da je m:tel jedini operater koji koristi širokopojasni prenos glasa, što značajno utiče na čitljivost i prepoznavanje govornika. „Ne preostaje mi ništa drugo nego da čestitam m:tel-u na postignutom rezultatu i generalnoj direktorki uručim sertifikat o najboljoj mreži u BiH“, izjavio je Kondej.

Primajući zvanični sertifikat, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan naglasila je da je veoma ponosna u ime kompanije m:tel i cijele Republike Srpske. „Ovo je prvo zvanično merenje kvaliteta mreže koje je sprovedeno u Bosni i Hercegovini. Svaki operater je sklon da kaže da je najbolji u svom poslu, ali jedino m:tel u BiH ima zvanični sertifikat da je u svim oblastima najbolji operater. Ne samo u prenosu glasa, podataka ili u pokrivanju teritorije, nego u svim kategorijama smo zvanično najbolja mreža u BiH.

Firma koja je radila ovu sertifikaciju, radila je ista merenja za zvanične državne agencije u zemljama u Evropi. To je način na koji se meri kvalitet mreža svuda u svetu, pa i ovde. Nama je to veoma značajno s obzirom na to da konkurencija nije slaba i da smo u takmičenju za ovu poziciju mi, pre svega, doneli dobra građanima.

Takođe, važno mi je što ovu godinu kao novi menadžment završavamo sa prvim zvaničnim sertifikatom o najboljoj mreži. Ista kompanija je vršila sertifikaciju i u Srbiji za Ratel, gdje se pokazalo da je u Srbiji najbolji operater Telekom Srbija, tako da mi kao srpska kompanija u BiH možemo biti veoma ponosni“, rekla je Jelena Trivan.

Titulu najbolje mobilne mreže, m:tel je zaslužio predanim radom, dugoročnim i kvalitetnim planiranjem i izgradnjom, konstantnim i ravnomjernim ulaganjima na cijeloj teritoriji BiH, kao i sprovođenjem kontinuiranog procesa optimizacije mreže.

Ova sveobuhvatna i nezavisna mjerenja i analize se rade upravo sa svrhom da operateri dobiju precizne informacije o tome kako kvalitet mreže doživljavaju krajnji korisnici, a kako bi se planirana ulaganja usmjerila ondje gdje je to najpotrebnije.

