MAJKA SPASILA SINA I SEBE IZ VATRENE STIHIJE Spoj na frižideru izazvao haos: Odmah sam zgrabila dete i izvukla ga na stepenice

Halima je u šokantnoj ispovesti otkrila kako je prijetila požar te situaciju u vezi sa spašavanjem deteta koje nije u stanju da se samo pobrine za sebe.

Da stvar bude gora, požar je zahvatio stan dok su spavali.

- Probudilo me pucketanje stakla i gušenje od dima. Ja sam nekako skočila i bila sam svesna da je požar već dobar dio stana zahvatio. Dima je bilo toliko da je počelo da me guši. Odmah sam nekako dete zgrabila i uspela da ga izvučem na stepenice - kaže na početku ispovesti Halima Suljić.

Ističe da nije mogla da se seti broja telefona vatrogasaca.

- Toliki je to šok bio, ne mogu vam opisati. Ne znam ni što sam telefon uzela u ruke, toliko sam se uplašila. Onda sam komšiji lupala na vrata. On je došao, pozvao vatrogasce. I drugi ljudi su odmah pritekli u pomoć, stvarno su svi došli - kaže Halima Suljić.

Dodaje da je, nažalost, mačak s kojim se njen sin igrao uginuo.

- To me posebno pogodilo. Možda to nekome ne deluje strašno, ali mene je mnogo pogodilo. Ljudima koji su pritekli u pomoć mogu samo reći veliko hvala. Vežete se jednostavno za životinju. I što se tiče stana, dosta je uništeno, jedan deo je ostao. Uništeno je od vode, vatre, crnila. Ne dao Bog nikome - govori Halima.

Kaže da su joj vatrogasci rekli da je spoj izazvao frižider.

- Valjda nije imao dovoljno prostora za normalno funkcionisanje i od toga je došlo do zapaljenja - dodaje Halima Suljić.

Za veoma kratak period, po saznanju šta se dogodila i kakva nevolja je zatekla Halimu i njenog sina, dobri ljudi su se aktivirali i sakupili određeni novčani iznos za pomoć.

- Drugarica mi je samo rekla: "Nisi ni svesna koliko te ljudi vole." Evo, i danas su ljudi tu iz džemata stigli da čiste stan, hvala svima - kaže Halima Suljić.

Kurir.rs/Dnevni avaz

Prenela M.M.C.