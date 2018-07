ČEŠKA ŠALJE PARE BIH SAMO DA NE PUŠTAJU MIGRANTE PREKO GRANICE: Bosna će dobiti milion evra da balkanska ruta ostane zatvorena!

"Bosna je jedno od mesta na Balkanu gde je najveći rizik i naše agnažovanje je tu ključno. To je naša dugoročna politika. Niko od čeških poslanika nema problem što se šalje takva pomoć", kazao je za današnje Pravo šef Odbora za spoljnu politiku Poslaničkog doma češkog parlamenta i bivši šef češke diplomatije Lubomir Zaoralek.

Češka šalje milion evra kao pomoć Bosni i Hercegovini da se nabave termokamere, dvogledi, dronovi i druga oprema koja pomaže policiji da efikasnije čuva granicu od pokušaja nelegalnih prelazaka.

Slične sume Češka je prošle godine poslala Makedoniji i Srbiji gde se uz novčanu pomoć kao podrška lokalnim kolegama u zajedničkim patrolama na granicama prema Grčkoj i Bugarskoj smenjuje više od 50 čeških policajaca, u Makedoniji sa bazom u Đevdjeliji, u Srbiji u bazi u Negotinu.

Češki MUP se u zahtevu da vlada premijera Babiša odobri tu pomoć, poziva na izveštaj Međunarodne organizacije za migraciju po kome je od početka godine do 21. juna u Bosnu i Hercegovinu pristiglo preko 7.000 izbeglica i migranata, a svake nedelje pristiže oko 400 do 600 i to najčešće preko granice sa Srbijom.

"Situacija u Bosni nije dobra. To je jedno od mesta gde prolaze migranti preko Srbije u Evropu. Ukoliko uspemo, ti ljudi neće više pokušavati da tuda prodju", kazao je potpredsednik Odbora, poslanik opozicione Piratske stranke, Jan Lipavski.

Kurir.rs/Beta

Foto printscreen Avaz.ba

Kurir

Autor: Kurir