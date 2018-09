DODIK: Srpska neće menjati svoju teritoriju ni sa kim, niti će biti pripojena Srbiji

"To se ne sviđa mnogima, ali istog trenutka kada se pruži minimalna prilika i ako dobijemo garanciju da će Amerika ostati neutralna po tom pitanju, mi smo nezavisni", rekao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje koliko je moguće da u toj nekoj zameni teritorija na Balkanu Republika Srpska bude pripojena Srbiji, Dodik je rekao da Srpska ima svoju teritoriju i da se ona neće menjati.

Na konstataciju da Rusija već daje svojevrsnu podršku Srpskoj, Dodik je upitao - odakle to?

"Ne, mi smo na strani Rusije. Britanci nema šta nisu ovde zabrljali, a bore se protiv ruskog uticaja", naveo je Dodik.

On je rekao da šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji 17. septembra dolazi u Banjaluku, donosi prijateljstvo, ali da će razgovorati i o drugim pitanjima.

"Dolazi da zajednički promivišemo osveštanje temelja srpsko-ruskog pravoslavnog centra. Naravno da ćemo razgovarati i o drugim pitanjima i o sramnoj zabrani ulaska u BiH književniku Zaharu Prilepinu, koji je trebalo da prisustvuje "Kočićevim danima". On nije jedini Rus koji se našao na crnoj listi koju u Sarajevu prave mimo naših interesa", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da će na izborima za kongres SAD u novembru pozvati Srbe da glasaju za kandidate republikanske stranke, ali one koje američki predsednik Donald Tramp podržava.

Na konstataciju da se spekuliše da mu prete sankcije EU, Dodik je rekao da ne treba svakoga slušati, te da je njemu važna podrška naroda, a ne sveta.

"Mislim da je došlo vreme da stranci više ne biraju naše predstavnike, već da odlučuju ljudi koje bira narod, kao što je to bio slučaj sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem", istako je Dodik.

Odgovarajući na pitanje koliko će ga američke sankcije sputavati u obavljanju poslova srpskog člana Predsedništva BiH, Dodik je rekao da je u simboličkom značenju skidanje sankcija važno.

"A, pošto ću ja biti član Predsedništva i predsedavajući Predsedništva, biće interesantno da se, kao nekad Kastro, pojavim na Generalnoj skupštini UN", rekao je Dodik, napominjući da nije sporno da su SAD najmoćnija zemlja sveta.

On je podsetio da je dobio poziv od štaba Donalda Trampa da se pojavi na njegovoj inauguraciji kao dio zahvalnosti za podršku njegovom izboru za američkog predsednika, ali da se, kada je zatražio vizu, videlo da sujetna stara administracija nije mogla da dozvoli "da jedan Dodik, mimo njihove volje dobije vizu".

Dodik je istakao da je potreban neutralan izveštaj o Srebrenici, jer u starom ima mnogo netačnih mesta.

"Govorilo se o 7.000 nestalih, a oni su to onda preveli u 7.000 žrtava u Srebrenici, a na groblju u Potočarima sahranjeno je više od 2.000 vojnika. To je vojničko groblje i kada im to kažete onda im Dodik ne valja", naveo je predsednik Srpske.

Dodik je ocenio da tvrdnja o genocidu nije potkrepljena istinom i da je Srpskoj potreban neutralan izveštaj, te da će formirati tim sa ljudima iz sveta koji imaju autoritet i koji bi se bavili pisanjem novog izveštaja.

"Јedino nisam protiv istine. Godinu dana je realan rok za istinit prikaz Srebrenice. Odluke haškog suda nisu svete indijske krave i one se mogu menjati novim dokazima", rekao je Dodik.

Na pitanje da li je tendenciozno da se baš pred izbore setio novog izvještaja o Srebrenici, Dodik je rekao da je za opoziciju tendenciozan samo zato što postoji.

