RADONČIĆ NAPAO IZETBEGOVIĆA: Mi ne znamo ko je Bakir i za koga on radi! (VIDEO)

"Naša vizija je drugačija od one koju nam nudi konkretno (predsednik SDA i bošnjački član Predsedništva BiH) Bakir Izetbegović. Ne znamo ko je taj čovjek u političkom smislu", izjavio je juče Fahrudin Radončić, kandidat Saveta za bolju budućnost BiH (SBB) za bošnjačkog člana Predsedništva BiH, na predizbornom skupu u Busovači.

"Kada ga javno čujete, on stalno priča o NATO integracijama, Evropskoj uniji, a kada ga praktično analizirate, njegovi su najbolji saveznici Iran i Teheran, Ankara i Erdogan i Muslimansko bratstvo, s kojim se slikao u Predsedništvu BiH. Nešto se tu ne slaže. Ne možete tražiti da vas primi zapadna Evropa i biti član Muslimanskog bratstva, tajnog društva, koje je zabranjeno na planetarnom nivou", rekao je Radončić na predizbornom skupu u Busovači, gde je njegova SBB prEdstavila svoje kandidate za sve nivoe vlasti.

"Ne možete devet ili 10 puta ići u Istanbul; idite, nama to ne smeta, ali morate isto toliko puta ići u Brisel. Ne možete dozvoliti da vas niko u Londonu, Parizu, Rimu, Vašingtonu ne primi jedan na jedan kao Bošnjaka. Nije izolovan Bakir sa svojom politikom, izolovani smo mi, Bošnjaci. Moramo ove izbore da shvatimo kao istorijske i kao referendum, jer mi hoćemo Evropsku uniju, NATO i SAD, a oni hoće retrogradne i radikalne režime. Za osam godina Bakirovog predsednikovanja on se pokazao kao nedorastao čovek u Predsedništvu BiH. Očigledno su njegovi prioriteti bili montirani procesi i kako da se završi privatizacijska pljačka, teška 50 milijardi KM u Federaciji BiH, koja se dogodila dok je on vladao iz sjene ili transparentno", dodao je Radončić između ostalog praćen ovacijama okupljenih građana.

