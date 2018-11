DODIKOVE PRVE REČI NA NOVOJ FUNKCIJI: Tražiću ukidanje visokog predstavnika! Nisam došao da se slikam i primam platu, već da napravimo zajednički dogovor

Poručio je da ne želi da napravi nijedan loš potez prema Bošnjacima i Hrvatima, ali da će tražiti adekvatan tretman za Republiku Srpsku i srpski narod.

"Konstatujem da smo imali najbrži mogući dogovor da ja budem predsedavajući u novom sazivu i o tome vas obaveštavam. Zahvaljujem se kolegama, moj mandat traje osam meseci. Kako redosled kaže, doći će i druga dva člana na red!", poručio je on.

Poručio je da mu nije namera da bilo kome čini štetu.

"Posebna mi je čast danas ovje u društvu sa kolegama preuzmem dužnost člana Predsedništva BiH nakon opštih izbora. Moja osnovna baza jeste RS, ja dolazim kao predstavnik RS i srpskog naroda i boriću se da sa drugim članovima Predsedništva BiH vratim položaj i dimenzije kakve trebaju biti. Nije mi namera da bilo kome činim bilo kakvu štetu ili nešto što bi sprečilo bilo kog Hrvata ili Bošnjaka u razvojnom projektu. Želim da napravimo saradnju koja se može pokazati kao delotvorna. Davno smo se odmakli od vremena zbog čega smo ratovali, ovo je ozbiljna prilika da napravimo iskorak i napravimo demokratsko društvo. Moja politika će se zasnivati na poštovanju Ustava, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu", naglasio je Dodik.

Poručio je da će tražiti adekvatan tretman za Republiku Srpsku.

"Mnogi ovde znaju da ja imam dosta primedbi na ono kako je radio Visoki predstavnik, mislim da ćemo morati da imamo novu raspravu na mnogim pitanjima i pokazati kompromis. Rešenja pre 15 godina su možda odgovarala tom vremenu, danas ne. Zalagaću se da se ukine Visoki predstavnik u što skorijem vremenu. Mnoge odluke koje su donesene sadržavale su nametnute zakone na koje Visoki predstavnik nije imao pravo.

On je uveden u BiH Aneksom 9 Dejtonskog sporazuma, prema tom Aneksu on može implementirati samo civilne delove sporazuma. Mislim da ćemo imati želje i volje da napravimo što bolje, ja to hoću. Tražim adekvatan tretman RS i srpskog naroda gde god bio. Ja sam ovde kao predstavnik RS i Srpskog naroda da sprovodim politike vezane za vojnu neutralnost i odbacim bilo kakve procese da se BiH ne svodi na pravce koji nemaju koristi za RS", naglasio je.

"Ja ne isključujem mogućnost i EU treba da bude cilj BiH. Zato ću zajedno sa kolegama već na prvoj sednici zatražiti da EU i njene strukture što pre moguće daju status kandidata za BiH. Želimo da vidimo i opredeljenje Evrope. Radiću na tome da iz Ustavnog suda odu strane sudije, mi moramo vlast vratiti narodu. Sada ću morati i hoću sa svojim kolegama zajedno razmatrati i donositi odluke. Ne bih prihvatio ovu dužnost da ne verujem u to. Ukoliko BiH ne pokaže novu dimenziju, ne vidim svoje mesto ovde. Nisam došao da se slikam, primam platu, putujem po svetu, sve sam to već video, nego da napravimo zajednički dogovor dva entiteta i svih građana BiH", zaključio je.

