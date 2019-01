DO NOVEMBRA BiH MOŽE DOBITI STATUS KANDIDATA ZA EU: Evo o čemu su sve članovi Predsedništva razgovarali sa Mogerinijevom u prvoj zvaničnoj poseti Briselu (VIDEO)

BiH bi kandidatski status za EU mogla da dobije do novembra, rečeno je danas u Briselu na prvom sastanku članova Predsedništva BiH sa Federikom Mogerini, visokom predstavnicom EU za spoljnju politiku i bezbednost.

Milorad Dodik kaže da reč o NATO integracijama nema preteranu važnost za Mogerinijevu, ali da su goruća pitanja pred Evropskom komisijom formiranje vlasti u zajedničkim institucijama i dostavljanje odgovora na upitnik Evropske komisije, koje mogu da očekuju najkasnije za mesec dana.

"Aktuelna Evropska komisija ima mandat do 1. novembra i mislim da je to realan okvir u kojem možemo da dođemo do odluke Evropske komisije o kandidatskom statusu, a naravno posle toga i pozitivnog mišljenja zemalja članica Evropske unije. Ovde je bilo razgovora i oko formiranja vlasti, ovde smo jasno čuli da je Evropska komisija zainteresovana za brzo formiranje vlasti", kaže Milorad Dodik.

Iz Evropske komisije se nisu obraćali medijima. Druga dva člana Predsedništva BiH izjave su dala zajedno bez Milorada Dodika, jer je srpski član Predsedništva Milorad Dodik 30-ak minuta nasamo razgovarao sa Mogerinijevom.

Šefik Džaferović, takođe, poručuje da Evropska komisija želi da BiH dobije kandidatski status, ali ne odustaje ni od članstva u NATO.

"Mi u BiH treba da radimo na implementaciji izbornih rezultata, vi znate da tu postoji jedno pitanje koje je vezano za nas drugi spoljno-politicki prioritet, to je članstvo BiH u NATO savezu. Moram pronaći način kako da imenujemo Savet minsitara, i istovremeno odobrimo prvi godišnji nacionalni plan, ovo je moje mišljenje, u okviru Akcionog plana za članstvo BiH u NATO savez", kaže Šefik Džaferović.

Željko Komšić, hrvatski član Predsedništva poručuje da BiH treba da iskoristi priliku za kandidatski status u EU. Najbitnije je, kaže, da se ubrza formiranje vlasti u BiH i dostave odgovori na Upitnik Evrospke komisije.



Članovi Predsedništva BiH ujutro će se sastati sa Johanesom Hanom, evropskim komesarom za proširenje, a potom i sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom.

Kurir.rs/Atvbl.com

