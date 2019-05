DODIK NA DANU SEĆANJA NA ŽRTVE JASENOVCA: Nećemo dozvoliti prekrajanje istorije

Dodik kaže da je zločin u jasenovačkim logorima ne sme biti zaboravljen i da je zato srpska država sinonim za slobodu srpskog naroda.

"Tek 27 godina obeležavamo ovo strašno stradanje koje se dogodilo pre više od 70 godina u Drugom svetskom ratu. To govori da se htelo sakriti strašno stradanje Srba, Јevreja i Roma, među kojima je bilo i 20.000 dece", rekao je Dodik na obeležavanju Dana sećanja na žrtve ustaškog zločina - genocida u koncentracionom logoru Јasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini.

On je istakao da su deca ubijana na najmonstruoznije načina, odnosno da su živa stavljana u vreće, koje su zavezane bacane u reku Savu. On je poručio da se teško može naći oprost u srcu za Ustaše i režim koji je počinio tolike zločine.

"Oni su pobili milion ljudi, i ništa! Kako je moguće da je nekom presuđeno, čim je rođen. Ko ima to pravo? Onda nam pametuju kako treba da smanjimo broj žrtava zbog mira i budućnosti. Kako da prebrojimo one koji su spaljeni, bačeni u Savu. Njima je to važno, ali nama treba da bude još važnije", istakao je Dodik.

On je istakao da je državni projekat NDH bio da pobije jedan ceo narod.

"Kada bi se pisala istina, ta knjiga bi trebala da ima 700.000 stranica, imena, ljudi koji su tu pobijeni. Kada bi u srednjem veku to činio Dante, on bi rekao da je to pakao. A u 20. veku kada su to ustaše i fašisti napravili, to se zove genocid i holokaust", poručio je Dodik.

Ipak, kao i uvek, život je pobedio zlo, poručio je predsedavajući Predsedništva BiH. "Nisu nas uspeli zatrti, zato mi danas ovde živimo, i učimo o stradanju da nam se nikada više, i ne samo nama, već bilo kome, ovkavo zlo ne ponovi", zaključio je Milorad Dodik.

Dodik smatra važnim to što Republika Srpska i Srbija zajedno obeležavaju Dan sećanja na stradanje jasenovačkih žrtava, napominjući da je od izuzetnog značaja što će u Donjoj Gradini biti veliki memorijalni kompleks da bi sećanje na nevino stradale bilo sačuvano.

Kurir.rs/RTRS

Foto: Screenshot

