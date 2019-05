DODIK I CVIJANOVIĆEVA ODBACILI INCKOV IZVEŠTAJ: Kako mu ne dosadi da laže i podmeće kako bi satanizovao Republiku Srpsku!

"Kako mu ne dosadi da laže i podmeće? Pokušava na taj način da satanizuje Republiku Srpsku i time sačuva pažnju međunarodnog faktora, jer je poznato kolika primanja i kakve privilegije ovde ima", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je naveo da će Republika Srpska nastaviti da šalje svoje izveštaje Savetu bezbednosti UN, boreći se, kako je rekao, za istinu i pravdu. Još je kazao da visoki predstavnik zanemaruje procese u BiH, kao što je odnos Bošnjaka i Hrvata. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko podneo je pre par dana svoj redovni izveštaj Savetu bezbednosti UN, u kome je izneo niz kritika na račun politike najviših zvaničnika RS, navodeći, između ostalog, stalno zagovaranje secesije RS, negiranje genocida u Srebrenici, ali i nameru ovog entiteta da formira rezervni sastav policije.

foto: Printscreen/ Youtube

Dodik je danas ocenio da Republika Srpska nema korist od BiH, već samo štetu, jer posle prošlogodišnjih oktobarskih izbora nije formiran Savet ministara. On je još rekao da je loša odluka to što je RS ukinula svoju vojsku i pristala na formiranje Oružanih snaga BiH, koje, kako je naveo, nisu u interesu Republike Srpske.

"To je bola greška svih nas, koji smo učestvovali u tome", kazao je Dodik, navodeći da je to uradjeno jer je u to vreme srpska strana smatrala da je to

prelazno rešenje ka demilitarizaciji BiH.

Predsednica RS Željka Cvijanović ocenila je da je BiH "ušla u sivu zonu i nalazi se u kandžama neodgovornih političara koji namerno blokiraju proces formiranja vlasti da bi sprečili da partije, koje su izborni pobednici u RS, preuzmu pozicije na nivou BiH".

"Postojeći Savet ministara BiH nema legitimitet, kredibilitet, autoritet da učestvuje u bilo kojem procesu", ocenila je ona. Prema njenim rečima, neformiranje novog Saveta ministara BiH rezultat je "sprege između Stranke demokratske akcije (SDA) stranog faktora ili bar pojednih stranih zemalja".

Cvijanović je dalje odbacila izveštaj visokog predstavnika Valentina Incka Savetu bezbednosti UN i sve što je u njemu izneto na račun RS.

"U pitanju je laž i brutalna manipulacija. Odbacujem tvrdnju da ukidanje visokog predstavnika traže oni koji žele da destabilizuju zemlju zato što ukidanje visokog predstavnika traže oni koji žele da vide evropski put", rekla je ona.

Odbacila je i Inckove tvrdnje da formiranje rezervnog sastava policije predstavlja formiranje vojske ili oružanih snaga RS.

"To je čista izmišljotina, namerno plasirana laž. Odbacujem tvrdnje Incka da su izveštaji koje Vlada RS šalje Savetu bezbednosti nelegalni i da ne postoje. Da ne postoje, ne bi bili citirani. Nisu ni nelegalni", navela je predsednica RS.

Cvijanović je ocenila da pozivanje visokog predstavnika da koristi "bonska ovlaštenja" predstavlja "namerno i svesno ubacivanje klipova na evropski put BiH".

Dodik i Cvijanovićeva odbacili su i ocene izvestioca Evropskog parlamenta za BiH Kristijana Dan Prede, koji je upozorio da se u Republici Srpskoj negira genocid u Srebrenici i veličaju ratni zločinci, te upitao šta će uraditi kako bi to zaustavili.

Dodik je rekao da se "ne mogu prihvatiti kvalifikacije o genocidu u Srebrenici", dok je Cvijanovićeva rekla da navela da su to "tipske konstatacije i ocene", te da izveštavanja institucija EU nisu verodostojna.

"To su obojena izveštavanja i zato smo zaglavljeni tu gde jesmo", rekla je ona.

Kurir.rs/Beta

Foto RTRS

