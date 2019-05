TAJNA TUĐMANOVA SKICA SKRIVENA U ARHIVU: Jelovnik sa svečanog prijema odredio sudbinu Bosne i Hercegovine! (FOTO)

Naime, u Londonu je 6. maja 1995. godine trajao svečani banket povodom proslave 50. godišnjice Dana pobede nad fašizmom. Na banketu su bili engleska kraljica, Bil Klinton, čitava svetska elita, a na marginama proslave Pedi Ešdaun je ispitivao Franju Tuđmana kako vidi prostor bivše SFRJ u dogledno vreme.

"Pitao sam ga negde na početku večere šta misli kako bi prostor bivše Jugoslavije mogao da izgleda u narednih 10 godina. Povukao sam na poleđini jelovnika nekoliko kratkih linija i zamolio da dovrši kartu prema svojoj zamisli..."



Tuđman je, kako se vidi na jelovniku, podelio Bosnu na pola, između Hrvatske i Srbije. Mostar pripada "srpskoj zoni", Banja Luka "hrvatskoj".

Ešdaun je pred Haškim sudom, gde se u predmetu Blaškić kao svedok tužilaštva pojavio 2008. godine, pojasnio:

"Pitao sam ga šta će biti s muslimanskim područjima. Rekao je: ‘Neće biti muslimanskih područja, osim kao mali deo hrvatske države’. Onda smo razgovarali o toj liniji, zašto je Banjaluka s jedne a Mostar s druge strane, gde je tu Sarajevo, i tako. Bio sam šokiran. Kopiju svog dnevnika u kojem sam to napisao poslao sam britanskom ministru spoljnih poslova. Shvatio sam da mi je Tuđman predstavio dogovor koji su postigli on i Milošević u Karađorđevu. Kad je počela Oluja, taj dokument dospeo je u javnost i mislim da je to uticalo na ono što se posle događalo". "Smatrao sam to izuzetno važnim razgovorom", rekao je Ešdaun na sudu u Hagu.

"Kad sam se te noći vratio kući, izdiktirao sam te beške u svoj dnevnik i sve ispričao svojoj ženi" rekao je Ešdaun sudijama, potom izvadio jelovnik s večere i pokazao ga veću tvrdeći da je to "istorijski dokument".

Tuđman je potom dao intervju francuskoj stanici FR-2, u kojem tvrdi nešto drugo:

"Vidite, pre svega ja nisam izložio u Londonu nikakvu ideju, pa ni crtu podele Bosne. Veoma je zanimljivo da se i za kraljevskim stolom mogu naći ljudi koji zloupotrebljavaju razgovore o ozbiljnim temama, a u tom razgovoru ja sam samo podsetio da je u okviru NATO-a 1993. godine iz Brisela izašla jedna karta gde je povučena crta podele interesnih sfera između Istočne Evrope i Zapadne Evrope, koja ide kroz sredinu Bosne, i da bi verovatno rešenje podele, u okviru bosanske unije, između srpskog i federalnog dela, trebalo tražiti u okviru te crte, a sve ostalo je onda jedna špekulacija kompromitovanja togrešenja, da su ti predlozi moji, a ne iz tih međunarodnih krugova koji zapravo nude, kao što smo kazali maločas, rešenje u okviru unije BiH na ta dva dela..."

Kako god bilo, jelovnik, narodski prozvan "salveta", sudu je poslužio kao dokaz za ustanovljivanje međunarodnog karaktera sukoba u BiH. Tuđmanov sin Miroslav o tom je jelovniku napisao celu knjigu.

"Jedini svedoci za ‘međunarodni oružani sukob’, tj. agresiju Republike Hrvatske na BiH, su Pedi Ešdaun i dva tajna svedoka", napisao je Tuđman pa nastavio:

"Pedi Ešdaun svedoči o karti koju je nacrtao predsednik Tuđman 6. maja 1995. Dakle, 14 meseci nakon prestanka sukoba i dogovora o federaciji, predsednik Tuđman je ‘nacrtao kartu’ kao odgovor na upit Ešdauna kako će izgledati BiH za deset godina. Salveta na kojoj je nacrtana karta krunski je dokaz na osnovu kaga je donesena presuda o ‘međunarodnom oružanom sukobu’ koji je trajao 1993/94. Karta na salveti je ‘nacrtana’ dve godine nakon početka, a 14 meseci nakon završetka sukoba. Kako je lord Ešdaun 6.maja 1995. za 20 minuta razgovora s predsednikom Tuđmanom post festum otkrio tajnu koju nito drugi osim njega od predsednika Tuđmana nije saznao? Kako projekcija stanja BiH u 2005. može biti argument o karakteru sukoba 1993/94? Kakav je to ‘međunarodni oružani sukob’ u koji su uključene dve države, a za njega znaju samo dva tajna svedoka, ali ni oni ne mogu o tome da svedoče javno zbog svoje sigurnosti?"

Karta u Strategijskom atlasu koji je izdao Kompleks iz Brisela prikazuje upravo tu crtu razgraničenja, tvrdi Miroslav Tuđman pa zaključuje kako je Ešdaun, dakle, pogrešno pripisao autorsko pravo "karte na salveti" Tuđmanu.

"Sve ostalo su konstrukcije i političke manipulacije...." Kako god bilo, jelovnik je na sudu odigrao svoju ulogu.

