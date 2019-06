DODIK: Od ponedeljka se zaustavlja funkcionisanje institucija BIH, nećemo dobiti ni platu!

"Ako ne dođe do odluke o privremenom finansiranju državne institucije će ostati bez plate. Ja u ponedeljak neću dobiti platu. Kakva je to poruka kada država nema budžet u sedmom mesecu!?", rekao je Dodik novinarima.

On je naveo da ne želi da sarađuje sa postojećim starim sazivom Saveta ministara BiH, dok novi nije formiran posle opštih izbora održanih još oktobra prošle godine.

"Ja sam manje zainteresovan za funkcionisanje BiH od njih. Neću potvrditi odluke ovog Saveta ministara BiH, neću se igrati sa srpskim nacionalnim interesima", kazao je Dodik. Prema njegovim rečima, Bošnjaci "misle da mogu odlučivati šta su srpski interesi".

On je optužio "Bošnjake predvodjene Bakirom Izetbegovićem" da su krivi za blokadu institucija BiH.

"Oni rizikuju da BiH ne funkcioniše, a ja kažem da rizikuju da BiH ne postoji. One, koji tvrde da BiH ne može da se raziđe, samo ću podsetiti da je bilo mnogo onih koji su govorili da Jugoslavija ne može da se raspadne, pa ste videli kako to izgleda", naglasio je Dodik.

On je još ocenio kako postoji mnogo stvari u BiH koje su neustavne, dodavši da su, kako je rekao, neustavni Visoki sudski i tužilački savet, Tužilaštvo i Sud BiH. Ponovio je i da RS neće pristati na ulazak BiH u NATO.

"RS je odlučila i neće u NATO, džaba pričate priču. Ne razumem zašto je sada toliko u interesu Bošnjaka da se sada priključe. Ne može, jer to neće srpski narod. Ne mogu se u BiH tako donositi odluke. To što je bilo prije, to je neka druga priča", kazao je Dodik.

Kurir.rs/Beta

Foto Profimedia

Kurir