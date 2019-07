DODIK: Treba da se formira zajednička komisija za rešavanje spornih pitanja granica BiH sa Srbijom i Hrvatskom

"Često se spominju pitanje granica sa Srbijom i Hrvatskom. Tu imamo zastoj i skoro se ništa ne dešava", rekao je Dodik na skupu koji se održava na Jahorini.

Ocenio je da "današnje okupljanje predstavlja još jednu potvrdu da saradnja u jugoistočnoj Evropi nije samo diplomatska fraza, nego aktivnost".

"Mnogi će oceniti da stanje u jugoistočnoj Evropi nije kako smo želeli. I ja bih se uglavnom složio sa takvom ocenom", naveo je Dodik.

foto: AP/Darko Bandić

Prema njegovim rečima, forum je osnovan pre 23 godine, kako bi se rešavali problemi.

"Učinimo to danas i ovde da neke stvari pokrenemo i dogovorimo", kazao je Dodik na drugom danu samita SEECP-a.

"Ipak nisam siguran da bi ovaj proces trebalo racionalizovati, odnosno, ugasiti. Iskoristimo ga za dobrobit naših zemalja i regiona u celini i podršku koju pruža EU", istakao je predsedavajući Predsedništva BiH.

Navodeći da ne želi da se meša u bilo čije bilateralne probleme, on je ocenio da se može razgovarati o svemu.

"Nije u redu da danas kurtoazno razmenjujemo pozdrave i fraze, a onda se raziđemo", dodao je on.

"Da li ćemo hermetički zatvoriti granice između članica i ne-članica EU? Imam rezerve prema projektu da evropska granična služba pomogne da se granice između Hrvatske i BiH hermetički zatvore. Nisam ni za to da se OS BiH razmeste na granica sa Crnom Gorom i Srbijom, to nije dobra poruka za region", naveo je on.

Prema njegovim rečima, evropski eksperti trebalo bi da se sastanu sa predstavnicima resornih ministarstava kako bi dali predloge i našli rešenje.

"Trebalo bi da sprečimo krijumčarenje tih ljudi čije je sudbina veoma teška. Dao sam nekoliko ideja, pozivam svoje kolege da budu otvoreni kao i ja", kazao je Dodik na kraju svog obraćanja.

Kurir.rs/Beta

Foto: AP

Kurir