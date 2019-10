DODIK O IZETBEGOVIĆU: On zabavlja javnost, nema šanse da će vlast biti formirana do kraja oktobra

"Kakva je to ozbiljnost kada Izetbegović kaže da veruje da će se uskoro formirati vlast i da će se normalizovati odnosi, a onda poruči da ima samo jedan zahtev, a to je da veruje da će Hrvati odustati od izmena Izbornog zakona. Kako je to ozbiljno?", pita Dodik.

Dodik, lider SNSD-a, kaže da je ova stranka spremna za formiranje Saveta ministara i da nisu oni ti koji postavljaju uslove.

"Imamo neko mrcvarenje konstantno. Prvo je Izetbegović želeo da okuplja stranke iz FBiH, sada je nešto drugo. Čujem da je izjavio da će se realizovati sporazum. Pa kako? Rok za taj sporazum je prošao 5. septembra. On zabavlja javnost svojim izjavama", istakao je Dodik.

Inače, Izetbegović je izjavio da veruje da do kraja oktobra može biti formirana vlast na nivou BiH i da su stavovi približeni.

