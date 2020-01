DODIK PODRŽAO VUČIĆEV STAV OD CRNOJ GORI: Đukanovićevo ponašanje se ne oprašta

"Apsolutno podržavam pristup koji je Vučić imao u jučerašnjem govoru kada je rekao da treba da pomognemo daleko više nego što je bilo. Uveren sam, znam, mogu da svedočim da Vučić o tome misli veoma ozbiljno. Moja poruka je samo da računa i na Republiku Srpsku", kazao je Dodik za agenciju Srna.

Prema njegovim rečima, Vučićeva namera da bude sa srpskim narodom u Crnoj Gori na Badnji dan "bila je jaka, ali se uplela politička priča iz Podgorice koja pokušava da to satanizuje, do mere da čak upozoravaju i NATO".

Dodik je dodao da će se RS pridružiti naporima Srbije i njenog rukovodstva da se podrže zahtevi SPC-a, Sinoda i SPC u Crnoj Gori, kako bi došlo do revizije usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti i kako bi SPC sačuvala svoju imovinu, uz uvažavanje činjenice da je Crna Gora nezavisna država.

On smatra da je greška to što je crnogorsko rukovodstvo pokušalo da ignoriše ukupne srpske vrednosti.

"To nikoga ne može da ostavi ravnodušnim, ni Vučića, ni mene, ni crkvu ni običnog čoveka, bilo gde se nalazio", istakao je Dodik.

Prema njegovim rečima, Srbi su jedinstven narod i imaju jedinstvene vrednosti ma gde da žive, dodavši da je u okviru crkve očuvan identitet srpskog naroda u veoma teškim istorijskim okolnostima, zbog čega je "preambiciono očekivati da bi se taj identitet mogao urušiti".

Dodik je ocenio da je u potezu crnogorske vlasti reč o "nedostatku dovoljnog identiteta za novu naciju koju (predsednik Crne Gore Milo) Đukanović pokušava da dopuni satanizacijom Srba i nastojanjem da se omalovaži značaj SPC, otimanjem njene imovine".

"On to ne može da uradi ni kod muslimana, ni kod Albanaca, ni kod Hrvata. Pokušava da to uradi kod Srba, ne dozvoljavajući da se izučava srpski jezik, da se zapošljavaju, budu deo javnog sektora, već prisile da promene identitet i popune nepopunjeni crnogorski identitet", kazao je on.

Dodik smatra da bi svaki pokušaj crnogorske vlasti, sa Đukanovićem na čelu, da oduzme objekte SPC-a dovela do usložnjavanja odnosa.

"Ovo se ne oprašta. Ovakav atak koji je izvršio Đukanović i njegova vlast se ne oprašta. Srpski narod nema ni potrebu niti može da oprosti ovakvo ponašanje. Biti dobronameran prema njima očigledno je greška", rekao je srpski član Predsedništva BiH.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Marina Lopičić)

