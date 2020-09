DODIK: Pokrenuću pitanje vitalnog interesa o Kosovu, Srpska ne smatra da KiM zaslužuje da bude nezavisna država

Dodik je najavio da će pokrenuti pitanje vitalnog interesa na predlog odluke o priznanju samoproglašenog Kosova.

On je potvrdio da na današnjoj vanrednoj sednici Predsedništva BiH nije usvojen predlog odluke o priznanju BiH samoproglašenog Kosova, jer je on bio protiv toga. Podsetimo, za taj predlog su glasali Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Naveo je da će se o ovom pitanju izjasniti Narodna skupština Republike Srpske.

"Komšić je to obrazlagao potrebom da treba poštovati prava ljudi na Kosovu, Albanaca, da je to stvar koji su oni odavno odlučili, ali u konačnom glasanju su oni glasali za, ja protiv.

Dalja procedura je da se na sledećoj redovnoj sednici stavi ova tačka i o njoj će se odlučivati, a konačno mesto odluke je Narodna skupština, ako pokrenem pitanje vitalnog nacionalnog interesa, što ću i uraditi", rekao je.

Dodik smatra da je dobro što se poteglo ovo pitanje.

"Verujem da se Kosovo neće priznati, ne može da bude priznato jer RS ne smatra da Kosovo zaslužuje da bude nezavisna država, ne može da se različita praksa primenjuje u identičnim situacijama", dodao je Dodik.

"I dalje smatram važnim da Ambasada bude u Jerusalimu"

Milorad Dodik je potvrdio da je u Predsedništvu BiH odbijen njegov zahtev za izmeštanje Ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim, ali ističe da i dalje smatra da je važno da to bude i učinjeno.

"To je važno jer je to dokaz prijateljstva prema BiH i prema Srbiji, Izraelu, i smatram da treba podržati napore da odredi sedište i da se to poštuje", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

Dodik je rekao da je razgovarano i o pandemiji virusa korona, navodeći da je BiH ušla u globalni proces nabavke vakcine.

Jedna od tema, dodao je, bila je i migrantska kriza, ističući da će biti angažovan dodatni broj pripadnika Granične policije u cilju sprečavanja ilegalnih migracija.

