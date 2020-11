NOVI GRADONAČELNIK BANJALUKE OTKRIO NAMERE: Nemam problem da odem u Srebrenicu! Sa Sarajevom bi bratimio glavni grad RS!

Novopečeni banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković otići će u Srebrenicu. Da nema s tim nikakav problem objasnio je gostujući u federalnim medijima, sa kojim takođe nema problem i u kojima je rado viđen gost. Put Srebrenice će kaže kada osjeti da to treba i veruje da to pitanje ne treba politizovati.

"Otići ću i Srebrenicu, nije nikakv problem, dakle ne vidim tu problem", rekao je Draško Stanivuković, novopečeni gradonačelnik Banjaluke.

Imaće Stanivuković i goste u Banjaluci. Prvi mu se najavio gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Kasumović je rekao da će njegova prva službena posjeta biti Banjaluci. Doći će, kaže, ne samo u posjetu, nego i da mlađem kolegi Stanivukoviću da pokoji savjet. I to o tome kako da porazi protivnike.

"Prva moja posjeta će biti Banjaluci i Drašku Stanivukoviću koji ima nekoliko odbornika, ali, ja ću mu pojasniti kako može da ih porazi. U Zenici je SDA imala većinu i sada je ponižena u gradu. Otići ću rado kod njega i razgovarati, podijeliti svoja iskustva i savjete kao iskusniji političar", istakao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Ne samo Kasumovića, nego i druge gradonačelnike iz Federacije, Stanivuković vidi kao partnere. Rado će kaže u Sarajevo u zvaničnu posjetu a već je i sarajevske načelnike pozvao u Banjaluku. Ne beži kako kaže ni od bratimljenja Sarajeva i Banjaluke, baš kao što se nedavno desilo sa Beogradom.

Da od toga nema ništa poruka je iz Republike Srpske. Njegova prva destinacija trebalo bi da bude Beograd.

"Draško Stanivuković kao novi gradonačelnik Banjaluke ne bi trebao da govori kako će prvo da ode u Srebrenicu ili da posjeti sarajevke opštine ili grad Sarajevo. On bi trebao da ode u našu predstonicu Beograd sa kojim je Banjaluka grad pobratim od prije mjesec dana i Beograd je taj gdje mi svi treba da okupljamo. Ako će da ide u Sarajevo onda to znači da on želi da gradi budućnost sa Bošnjacima što svakako nije dobro ni za Banjaluku ni Republiku Srpsku", naglasio je Marko Šukalo, savjetnik predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

Nije samo Stanivuković govorio o budućim potezima, pokušao je da se opere i od nekih poteza iz prošlosti. Fotografiju na kojoj drži četničku zastavu, a na kojoj mu je zamjerila uglavnom samo sarajevska čaršija, objasnio je kao slučajnost. Za taj potez danas kaže "jedna lasta ne čini proljeće". Sliku je pokušao da opravda ali svoj plan o parku mira u Banjaluci sa tri vojnika nije ni pokušao da objasni. Kaže možda je mislio na pakistanskog i iranskog vojnika, ali ni ovaj put nije demantovao da bi to mogli da budu vojnci HVO-a, i tzv Armije BiH.

Kurir.rs/ATBL

Kurir