BIO JE NAJMOĆNIJI PODZEMNI VOJNI KOPLEKS U EVROPI Kako je JNA pre 29 godina SA 56 tona eksploziva digla aerodrom Željavu!

Na današnji dan navršilo se 29 godina od kada je speicjalna inženjerijska jednica bivše JNA serijom eksplozija digla u vazduh jednu od najskupljih investicija bivče Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ponos Jugoslovenske narodne armije JNA. Za ovaj objekat se govorilo da je jedan od najvećih građevinskih sinbola SFRJ u koje je prema različitim procenama uloženo od 600 miliona do čak neverovatnih 8 milijardi američkih dolara. Neki su ga nazivali aerodrom Željava, neki rupa, a neki Klek 505. Uprkos svemu on i dalje 30 godina posle krvavog raspada SFRJ i četvorogodišnjeg građanskog rata u BiH on i dalje budi kod vežine ljudi misteriju.