IZRAELSKI ISTORIČAR GIDEON GRAJF: U Srebrenici nije bilo genocida, broj žrtava 3.714!

Grajf je za RTRS naveo da je Komisija došla do dva glavna zaključka - jedan se tiče definicije genocida, a drugi broja žrtava.

Izveštaj Komisije pokazuje da nije bilo više od 3.714 žrtava.

"U našoj komisiji imali smo stručnjake za brojanje i izračunavanje broja žrtava i ustanovili su taj broj. Taj broj treba biti zapisan u istoriji, ni manje, ni više. Naravno, svaka smrt je tragedija, užasna, toga smo svesni, ali broj žrtava je takođe bitan. Dakle, dali smo okvir definicije, ne radi se o genocidu, i to ću ponoviti stotinu hiljada puta, nije počinjen genocid, a broj žrtava je oko 3.700'', kaže je Grajf .

Grajf je pojasnio značenje pojma "genocid", navodeći da je to termin koji je istoričar jevrejsko-poljskog porekla Rafael Lemkin uveo 1945. godine, a odnosi se ''na nameru jedne grupe da potpuno uništi drugi narod''.

On je naglasio da Srbi nikada nisu imali takav plan, ni u Srebrenici niti na bilo kom drugom mestu.

Nasuprot tome, dodao je, kada pogledate Nezavisnu Državu Hrvatsku, postojao je plan da trećina Srba bude ubijena, trećina proterana, a trećina pokrštena, tj. da promeni veru.

''Da ukratko ponovim - genocid je zločin koji znači potpuno uništenje, brisanje sa lica zemlje određene grupe ljudi zbog drugačije veroispovesti, nacionalnosti, mentaliteta ili jednostavno zato što vam se ta grupa ne sviđa'', naveo je Grajf.

Grajf je, pored ostalog, istakao da ga ljuti korišćenje termina "genocid" u kontekstu Srebrenice, kada se na primeru Jevreja i nacističke Nemačke najbolje zna šta je genocid i ko ga je počinio.

"Jevrejin sam i znam šta znači genocid. Pripadam starom narodu nad kojim je izvršen genocid, najveći genocid u istoriji covečanstva. Meni niko ne treba da objašnjava šta je genocid. Navedeni dogadaji nisu genocid, ni na koji način. I mi smo to dokazali, dakle, ne, to nije naše mišljenje, mi smo to dokazali. Nije se radilo o genocidu, to se ne može nazvati 'genocid', ako neko koristi taj termin, treba ga izbrisati iz istorije. To je važno zato što u optužbe o počinjenom genocidu veoma ozbiljne, zato što odluka o činjenju genocida predstavlja težak zločin, a u ovom slučaju to delo ne postoji", dodaje izraelski istoričar.

On ne spori da je u Srebrenici počinjen zločin, ali taj zločin se uopšte ne može nazvati genocidom, dodaje se u tekstu.

"Mislim da je to veoma važno. Ovde se ne radi samo o etiketu, o nazivu, ovde se radi o suštini onoga što se dešavalo", navodi Grajf.

