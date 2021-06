DODIK: Odluka Skupštine Crne Gore je neprijateljski čin, to je bila nepotrebna priča VIDEO

Dodik je naglasio da je neshvatljivo da crnogorski Parlament izglasa rezoluciju o Srebrenici, a da to nije još prošlo u BiH.

"Ako Parlamentarna skupština BiH nije donela sličan dokument, onda se postavlja pitanje zašto je to uradila Crna Gora, i postavlja se pitanje da li je to akt mešanja u unutrašnje stvari. Ako politika BiH nije mogla da dođe do konsenzusa o tom pitanju, kako je moguće da oni imaju pravo o tome da pričaju. Da li je to pranje njihove savesti", naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je to bila nepotrebna priča.

"Skupština Crne Gore ništa nije dokazala oko Srebrenice, ali je dokazala da je u kontinitetu protiv Srba i antisrpska. Doživljavam to apsolutno kao neprijateljski čin i ja ću znati da se odnosim prema njima i prema njihovom stavu o tome, kao i prema toj Crnoj Gori koju ta većina čini", istakao je Dodik.

Kurir.rs/RTRS