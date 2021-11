BAKIROV PODLI PLAN IMA 3 POTEZA: Stručnjaci upozoravaju na antisrpsku strategiju u BiH, sledeća godina od istorijskog značaja

Novo izvrtanje istorijskih činjenica sa pokušajem brisanja Srba stiglo je od Bakira Izetbegovića, zamenika predsedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koji je rekao da su pre formiranja nacija u 19. i 20. veku svi tamošnji stanovnici bili jedan narod - dobri Bošnjani.

Srđan Graovac, istoričar Centra za društvenu stabilnost, kaže da je Izetbegovićeva izjava suštinski dnevno-politička, a ne istorijska tema.

"Mi smo svedoci podgrevanja situacije u BiH, koje je najverovatnije najava nekih dešavanja koje slede sledeće godine, čuveno prepakivanje BiH. Bošnjaci imaju svoju strategiju i Bakir Izetbegović kao njihov vođa jasno je promovisao tu strategiju, a to je unitarna BiH", rekao je Graovac u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir Tv

Istoričar kaže da Izetbegović to radi na specifičan način.

"Pod jedan je insistiranje da se u Srebrenici desio genocid. Analogno tome, ako se u Srebrenici desio genocid, odgovoran je onaj ko je to počinio, a to je Republika Srpska, što znači da nju kao genocidnu tvorevinu treba ukinuti", objasnio je Graovac.

Drugi segment je, kako kaže, priča o građanskoj BiH.

"Tu nije važno koje ste nacije, nego su svi stanovnici BiH, a samim tim opet nema potrebe za RS i opet je treba ukinuti jer ima nacionalni predznak. Radi se na unitarnoj BiH kako bi Bošnjaci ostvarili potpunu dominaciju kao najbrojniji narod u BiH", kaže istoričar Graovac i dodaje da pregovori sledeće godine mogu da dovedu do istorijskog značaja.

Politikolog Aleksandar Pavić saglasan je da je to cilj muslimanske sarajevske elite.

foto: Kurir Tv

"To je krenulo tokom rata 90-ih, kad su promenili nacionalno ime iz Muslimana u Bošnjake, da bi dali do znanja da pretenduju na celu BiH. Menjali su identitet u poslednjih nekoliko decenija čak tri puta. Alija Izetbegović se 1961. još izjašnjavao kao Srbin. Mi vidimo jedan fluidan identitet o kome je Meša Selimović lepo pisao. Ne znaju odakle su krenuli i zato ne znaju gde će da dođu. To bi bio samo njihov problem da ne žele da u to uvedu sve druge. Hoće da Srbe i Hrvate svedu na to kako sada žive u Federaciji. Srbi su tamo svedeni na manje od tri odsto, nemaju skoro nikakva prava, a na pravo imovine se nasrće non-stop. Doneti su novi zakoni koji treba da ih obesprave dodatno. Zato je to insistiranje na priči o dobrim Bošnjanima", zaključio je Pavić.

Na njihovu žalost, pre Turaka nije bilo Muslimana na prostorima današnje BiH, a Dubrovačke povelje koje govore o Srbima kao narodu na tom prostoru o tome svedoče.

foto: Kurir Tv

"Juče je Salih Selimović, za koga znamo da je musliman, ali se izjašnjava kao Srbin muslimanske vere, veliki naš istoričar, koji se jasno pozvao na Ajnharda, dvorjanina Karla Velikog iz 8. veka, koji je caru napisao da u BiH žive isključivo Srbi. Ne možete da imate dijalog sa narodom koji svesno briše i prepravlja istoriju pred vašim očima, a vi morate da jednostavno samo čuvate vašu poziciju i da vam to bude glavno. Sve što Bakir kaže je u funkciji dominacije njega i političkog Sarajeva nad celom BiH, čak i delom Srbije", zaključio je politikolog.

02:30 POLITIKOLOG PAVIĆ KOMENTARISAO IZETBEGOVIĆEVE DOBRE BOŠNJANE: Muslimana U BiH pre Turaka nije bilo

(Kurir.rs)

