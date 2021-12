AMBASADA SAD PLAĆALA DA SE UNIŠTI SRPSKO ORUŽJE? Bivši oficir KOS otkrio detalje: Tri stvari su imali za cilj!

Situacija u Bosni i Hercegovini (BiH) dodatno je uzburkana poslednjim vestima da se vodi specijalni rat protiv Republike Srpske i to u režiji, kako navode mediji, Obaveštajno bezbednosne agencije BiH.

Prethodno je na nekoliko međunarodnih medijskih adresa stigao nepotpisani dokument u kom se navodi da Beograd i Banjaluka koordiniraju aktivnosti u BiH i namerno miniraju institucije i zvaničnike, i to s ciljem destabilizacije. Ovo je iz kabineta srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika brzo okarakterisano kao "gomila besmislica koje nije vredno ni komentarisati", ali je loptica prebačena na tajne službe Bosne i Hercegovine.

Iz Dodikovog kabineta su poručili da se jasno vidi da je Obaveštajno-bezbednosna agencija BiH stavljena u funkciju specijalnog rata protiv Republike Srpske.

Ko dodatno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu? Da li je takozvani specijalni rat samo jedan od pritisaka koji su sve veći? Šta će biti sa sankcijama kojima se sa više strana preti Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku?

Na ova pitanja odgovor su dali univerzitetski profesor i senator Senata Republike Srpske Milimir Mučibabić i Ljuban Karan, oficir KOS u penziji.

- Komplikovano je odgovoriti na ova pitanja. Prva asocijacija koja mi pada na pamet jeste da je napravljena loša predstava. Pre svega ono što istinski tvrdim i stojim iza toga, u ovom momentu to je da Srbima i Republici Srpskoj nije potreban nikakav konflikt. Treba nam mir i stabilnost. Mi živimo u vremenu post istine, svi znamo tu kovanicu koju su Amerikanci smislili. Ovo je vreme istinske ravnodušnosti. u BiH se seje strah, a potpora za strah bi mogla biti univerzalna krivica a to su Srbi. Kad strah dovedete u vezu sa Srbima, onda imate dve premise, u ovom slučaju mislim da su se stvari promenile - rekao je Mučibabić gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

Karan smatra da se vodi "Hibridni rat" protiv Srbije.

- Hibridni rat je u suštini vojna strategija. Sa njim se postižu isti ciljevi kao sa konvencionalnim ratom. Postižu se nekim metodama koje oni zovu nenasilnim, kažu to je borba nenasilnim sredstvima. To je delimično tačno jer oni izazivaju unutrašnje nasilje. Ovde je osnovni cilj napraviti međusobne sukobe. To se postiže propagandom, izmišljenim aferama, pretnjama i usađivanjem straha. Zapad kad pravi neke dogovore između naroda i država, oni to zovu kreativna dvosmislenost u diplomatiji. To je laž i prevara, samo lepše rečeno da svi dogovori koji su dosad postignuti nisu ispoštovani. A mi sada vidimo da oni ruše "Dejtonski sporazum" - rekao je Karan.

Na nekoliko međunarodnih medijskih adresa stigao nepotpisani dokument u kom se navodi da Beograd i Banjaluka koordiniraju aktivnosti u BiH i namerno miniraju institucije i zvaničnike, i to s ciljem destabilizacije.

- Papir je pušten sa ciljem kao da je on overen i precizno urađen i da je to apsolutni dokaz da Srbi u RS planiraju sve to što tamo piše, iako to nema nikakve veze. Tamo piše da Srbi podrivaju protiv BiH - kaže Karan.

Kristofer Hil je govorio da Srbija treba da se odupre uticaju Rusije i Kine, najviše je etiketirao Milorada Dodika kao destabilizatora na regionu.

- Što se tiče zapadnih sila, one u ovom trenutku imaju tri glavna cilja. Prvo je da KiM bude nezavisno, da BiH bude unitarna i treće da se u Srbiji izvrši prevrat, odnosna nasilna promena vlasti. Mi smo takvu vlast već imali i znamo šta se tad desilo, Srbija je bila ograničena i nije joj bilo dozvoljeno da se razvija. Donacije su davane Hrvatskoj, a Srbiji se oružje uništavalo. Ambasada SAD je plaćala uništavanje srpskog oružja. Zašto su to uradili? Objašnjenje je bilo da tog oružja mogu da se dočepaju teroristi, a drugim zemljama nisu takve stvari radili. Hrvatska je po rangiranju američke agencije bila 10 mesta ispred Srbije. Njihova vojska je bila duplo jača od naše. E sad su se te stvari ispravile. Zahvaljujuci Rusiji sad smo u rangu sa Hrvatskom. Sad je to njima problem, što smo ih prestigli - rekao je Karan.

- Karan je ovo sjajno objasnio. Moj ugao gledanja na tu vrstu rata jeste da sve to stoji. Ljudima sa Zapada smeta nešto što se zove "broj". Balkansko poluostrvo je hiljadu i kusur godina bila ta vaga na kojoj su se Istok i Zapad vagali. To rade i danas. Zbog toga i nastaje cela hajka - kaže Mučibabić.

