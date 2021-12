BIVŠI POTPREDSEDNIK AUSTRIJSKE VLADE: Ne sviđa mi se ovo što ću reći, ali Dodik razbija na komadiće državu koja je nažalost lažna

Kako prenosi sarajevsko Oslobođenje, Busek je komentarisao napetu političku situaciju u BiH, "gde član Predsedništva BiH Milorad Dodik intenzivno radi na razbijanju celovite države i odvajanju institucija i vojske Republike Srpske od državnih".

"Nažalost, Bosna i Hercegovina je lažna država koja nikada nije ni zaživela, pa je u tom smislu pogrešno govoriti o tome hoće li preživeti. Ali, iako sam veliki pobornik Evropske unije i Evrope, u ovakvim situacijama uvek više verujem Amerikancima", rekao je Busek i dao svoj sud o tome jesu li mogući oružani sukobi.

"Ne mislim da je iko tamo ponovo spreman na ratovanje. Međutim, činjenica je da Dodik radi sve kako bi razbio BiH na komadiće. Kao što je poznato, međunarodna zajednica, pre svega SAD, uz podršku EU, do sada je činila sve da BiH ostane unutar Dejtona", navodi Busek.

"Naime, nemaju recept za ono što bi se moglo dogoditi nakon raspada. Međutim, ja se u poslednje vreme sve više zalažem za novi Dejtonski sporazum uz pomoć kojeg bi se pokrenuo novi razvoj BiH", rekao je on.

Busek je dodao da mu se čini "da je problem u tome što ne postoje snage unutar same zemlje koje to podržavaju i koje bi to mogle da sprovedu. Svi aktuelni političari deo su sistema, ukopani u svoje nacionalne stranke i pozicije. I zato u razgovoru s predstavnicima SAD-a, EU-a i evropskih vlada ističem nešto što možda nije popularno – a to je da bez pomoći međunarodne zajednice pomaka tamo neće biti".

"Ne sviđa mi se ovo što su reći, ali smatram da će biti nužno da se SAD i EU aktivnije uključe u rešavanje situacije i izvrše pritisak na izgradnju nove forme BiH. Ponekad se šalim i kažem da bi ta nova forma trebalo da se temelji na staroj formi, koja je postojala u BiH pre Prvog svetskog rata, u doba Austrougarske monarhije. Bilo je to uspešno razdoblje za BiH, i u kulturnom i u ekonomskom smislu, a svi su narodi živeli u međusobnom miru i kohabitaciji", rekao je on.

Kurir.rs/Oslobođenje