DODIK: Dva od tri konstitutivna naroda ne podržavaju pravac BiH! Hrvatima bi da biraju predstavnike a Srbima da oduzimaju šume!

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da je stanje u BiH dovedeno do potpunog apsurda, jer stvari u zemlji ne mogu da funkcionišu ako je bilo koji od tri konstitutivna naroda potisnut.

"Dva od tri konstitutivna naroda ne podržavaju kretanje BiH onako su to Bošnjaci zamislili. Oni bi da Hrvatima biraju predstavnike, a Srbima oduzimali šume, zemljište i sva prava i još bi bi da im aplaudiramo" rekao je Dodik.

On je rekao da je bošnjačka strana pokrenula harangu jer nije imala odgovore na pitanja Republike Srpske o kršenju Dejtonskog sporazuma.

"Oni žele da pribave sebi pravo da brane BiH, a mi mislimo da branimo i Republiku Srpsku i BiH, pozivajući se na slovo Dejtonskog sporazuma i slovo Ustava BiH" istakao je Dodik.

foto: Youtube prtscr / RTRS

Dodik je istakao da BiH mora normalizovati odnose sa Srbijom, Hrvatskom i drugim zemljama. On je naveo da su Bošnjaci umešani i u nepotrebne sukobe sa Mađarskom, kao i da "orkestrirano sa puno mržnje kreiraju priču da se ovde proteže ruski maligni uticaj, pokušavajući da pridobiju zapadne centre moći".

Govoreći o pravosuđu na nivou BiH, Dodik je rekao da je istorija Suda i Tužilaštva BiH istorija političkih progona.

"Sve to je nama došlo kao kec na desetku, što ću objasniti u narednim danima, a reč je o progonu naših najvažnijih ljudi, a na to Republika Srpska sigurno neće gledati zatvorenih očiju" rekao je on.

Dodik je naglasio da postojanje Suda i Tužilaštva BiH nije u skladu Ustavom i Dejtonskim sporazumom, te da su nastali nametanjem od strane visokog predstavnika.

Dodik je istakao da je OBA BiH stavljena pod potpunu kontrolu Bošnjaka.

"OBA je pod ozbiljan obaveštajni tretman stavila isključivo Republiku Srpsku i Srbiju pa prati svakoga od funkcionera i odgovornih lica i pokušava da nametne atmosferu odgovornosti tako što kreira, a onda pritiska i utiče na Sud i Tužilaštvo BiH da uđu u sramne procedure vezane za progone najodgovornijih lica političkih partija i institucija Srpske" rekao je on.

Kurir.rs / RTRS, Foto: Youtube prtscr / RTRS