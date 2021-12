DODIK OTVORENO O SUDBINI BIH: Srpska traži vraćanje u ustavne okvire

Gostujući u Dnevniku HRT-a, Dodik je na pitanje da li održavanje sjednice NSRS, na kojoj je pokrenut proces prenošenja nadležnosti sa države BiH na entitete, značilo rat, rekao da „rat nije predviđen kao opcija".

"To je povratak na ustavni poredak. Opredeljeni smo tome. Bilo je mnogo devijacija u BiH. Bosni i Hercegovini nije dato previše Ustavom pa joj se ništa ne oduzima. BiH se vraća u ustavni To je uzeto od RS, FBiH i konstitutivnih naroda, a sve u cilju promocije zajedničke institucije koja nikada nije dala rezultate“, rekao je Dodik.

On je dodao da ima mnogo ljudi koji razumeju situaciju i da "razumeju i oni koji prete sankcijama".

Zato prete sankcijama jer nemaju drugi odgovor.Ne želim da se pridružim iluzionistima koji pokušavaju da održe ovu izmišljenu priču o BiH.BiH je imala priliku da poštuje konstitutivne narode i njihova prava da se izraze na Na nivou BiH takva BiH je maligno bolesna i nema šanse da uspije“, rekao je Dodik.

On je podvukao da u BiH postoje dva konstitutivna naroda koji otvoreno izražavaju nezadovoljstvo trenutnom situacijom u BiH.

"To su Srbi i Hrvati koji su s pravom ljuti na ovaj sistem u kojem se preglasavaju. Dovode čoveka i džamija kaže izaberi ovog čoveka i ovi slušaju džamiju, odnosno svoje verske službenike, tačno onoliko glasova koliko Komšić. treba da pobedi autentičnog hrvatskog predstavnika.“ „Muslimani imaju udobnost da biraju svog Hrvata po svojoj volji“, naglasio je Dodik.

On je rekao da Željko Komšić prednjači u svemu što je protiv Hrvatske, hrvatskog naroda i hrvatskih interesa u BiH.

„Mislim da dogovor o promeni izbornog zakona nije moguć, mi to radimo od 2011. godine. Muslimani su sami sebe ulovili u tvrdnju da ako to daje pravo Hrvatima da biraju svog člana u Predsedništvo, to znači treći entitet. A oni bi trebalo da „Opet mislim da nema BiH bez trećeg entiteta. Muslimani nameravaju da ih preglasaju, a Bakir Izetbegović to stalno naglašava, ne samo u Predsedništvu, već i u Domu naroda“, Dodik zaključio.

Ostaje nejasno zašto Dodik, ako već tvrdi da želi da poštuje „Dejtonsko pismo“, ponovo ide na svoje najgrublje moguće kršenje pozivanjem na formiranje trećeg entiteta.

Kurir.rs/Klix.ba