DANIJEL SERVER Stotine Amerikanaca i Britanaca bi trebali padobranima sleteti u BiH i održati NATO vežbu nadomak Banja Luke

Profesor na američkom Univerzitetu "Džon Hopkins" Daniel Server objavio je na svom blogu tekst u kojem govori o aktuelnoj krizi u BiH te je naglasio kako Milorad Dodik korak po korak ide prema svom krajnjem cilju.

U tekstu koji je objavljen na blogu peacefare.net, Server ističe kako su pretnje Milorada Dodika nestale u prazničnoj izmaglici, ali da njegovi stavovi i dalje predstavljaju pretnju po Bosnu i Hercegovinu.

"Dodik ide korak po korak. Svaki put reže deo kolača kako bi se približio onome što želi. Prošlog meseca se sastala Narodna skupština RS-a kako bi počela proces povlačenja iz bezbednosnih, pravosudnih i poreskih institucija BiH. Sve su te institucije uspostavljene posle rata koji je okončan Dejtonskim mirovnim sporazumom" ističe Sercer.

Naglašava kako je malo vverovatno da će Dodik odstupiti od svojih stavova.

"Dodikov plan je da uništi bosansku državu. On želi da se RS povuče iz državnih institucija pod velom 'zakonskih odobrenja'. Tada bi on bio svemoćan i ne bi odgovarao ni za šta u svom feudu. Rusija će podržati Dodikove poteze i pokušat će ga zaštititi. Moskva već negira ovlaštenja visokog predstavnika u BiH. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je oprezniji, jer se plaši neodobravanja Evropske unije i SAD-a. Međutim, njegove 'sluge', uključujući ministra Vulina, govore otvorenije. RS je važna komponenta onoga što se naziva 'srpskim svijetom'", ističe profesor.

Server također objašnjava kako je Dodik oličenje autoritarnog ideala.

"Započeo je politički život kao relativno umeren političar. Postao je poricatelj zločina i genocida, a sada je potčinjena marioneta Moskve i duboko korumpirana osoba. Dejton deli državu po etničkim linijama i to smanjuje političku konkurenciju i potiče 'predatorsko' ponašanje. Većina ljudi u Briselu i Vašhingtonu razume da je Dodik nepopravljiv. Međutim, diplomatski pristupi ne funkcionišu kao nekada. Kao i njegov genocidni prethodnik Radovan Karadžić, Dodik sebe smatra političkim konkurentom Vučiću u Beogradu i sada dolazi vrijeme obračuna ovih srpskih lidera. Vučić je nesumnjivo moćniji, ali je Dodik korisniji Rusima", navodi Server.

Na kraju, Server je također objasnio šta bi SAD i EU trebali učiniti u narednom periodu.

"Prvo EU i SAD moraju poništiti sve odluke NSRS-a koje su u suprotnosti s Dejtonom i kasnijim odlukama visokog predstavnika. Ovo visoki predstavnik može učiniti jednim potezom olovke. Nekada, visoki predstavnik ne bi oklevao u smijeni Dodika s funkcije, ali da li je to više izvodljivo? Druga mogućnost predstavlja njegovo hapšenje zbog rada protiv države. Međutim, čini se kako bh. tužioci nisu voljni i sposobni da to urade", pojašnjava on.

U zaključku ističe kako Sjedinjene Američke Države i Evropska unija moraju delovati.

"Oni moraju uvesti sankcije Dodiku, svim zastupnicima NSRS-a i institucijama entiteta, uključujući i sankcije Svetske banke i MMF-a. Bilo bi licemerno dozvoliti da bilo kakvo međunarodno finansiranje i pomoć stigne u RS. Postoje i druge opcije. Brisel i Vašington bi mogli ugasiti predstavništva RS-a. EUFOR bi mogao snage prebaciti u Brčko, a Velika Britanija i SAD tamo rasporediti NATO trupe. Želite ostaviti utisak? Stotine Amerikanaca i Britanaca bi mogli padobranima sleteti u BiH i održati NATO vežbu nadomak Banje Luke. Također, Dodiku i svim drugim političarima koji podržavaju secesiju može biti zabranjen dolazak u Sarajevo. Bilo kakvo finansiranje RS-a iz Sarajeva bi trebalo prestati, a BiH bi se mogla vratiti preratnom ustavu", zaključio je Server.

Kurir.rs/Klix.ba